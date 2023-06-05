新北市於6月4日與國立台灣師範大學共同舉第9屆「新北市英語菁英盃」，本屆參賽人數、得獎數為歷年最高。報名者首次向下開放國小五、六年級，參加人數2,910人，與上屆相比成長4成。頒發個人獎計935項，較上屆增加近300項。

今(112)年特與國立臺灣師範大學與美國GLAD公司合作，研發專屬新北國小科技化數位評測系統，學生在家可自主學習。(照片/新北教育局提供)

教育局長張明文蒞臨頒獎時指出，今(112)年特與國立臺灣師範大學與美國GLAD公司合作，研發專屬新北國小科技化數位評測系統，學生在家可自主學習，用科技、學英語，有助偏鄉學校推動雙語教育。今天進行成果發表會，採跨校合作，教師於現場進行雙語公開試教，展現新北力推專業英語、培訓技高雙語師資有成，全面推動技職教育國際化。

榮獲團體冠軍的蘆洲國中校長游玉英表示，利用科技結合發音、聽力學習模式，讓學生隨時都可以有效成功學習。(照片/新北教育局提供)

榮獲團體冠軍的蘆洲國中校長游玉英表示，利用科技結合發音、聽力學習模式，讓學生隨時都可以有效成功學習，學生可以自己選擇待加強的部分進行學習，學習的節奏自我掌握，成效也特別顯著。

全國唯一技職雙語輔諮團團長、樟樹國際實中校長陳浩然表示，技高雙語課程著重專業和雙語的結合，切合實用的專業英語，能讓老師在課程教學更具吸引力，提升學生學習動機與成效。莊敬工家主任王玉麟表示，自己在學分班學習到更多雙語教學模式，未來更能了解如何協助教師經營雙語課堂。

教育局長張明文表示，新北市推動技術型高中雙語教育，以「動手做、學英文」，將英語學習融入生活與專業，並連結職場情境，以「專業英文、職場英語、跨國連結」三大核心為發展重點。同時積極培育技高雙語師資，讓課程、教學更切合國際級產業趨勢，以培育具有國際競爭力的頂尖世界人才。