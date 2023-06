「2030雙語國家」號角吹起,推動雙語教育已成為各級學校重要的使命。義守大學長期打造雙語環境,國際化資源豐沛,吸引許多全球頂尖學生前來就讀,校園有來自40多國、將近1500位的境外生,學習環境如同小型聯合國。義守大學更發揮國際化優勢,舉辦「I-BEST英語學習/教學心得競賽」,參賽者涵蓋全校學生與教職人員,大家透過文字、圖文設計以及拍攝影片的方式,分享英語學習成果,校園裡沉浸式的英語學習,師生都受惠。

榮獲影片類組第一名的是國際傳媒與娛樂管理學系大四生,來自越南的阮范天清,在自己的作品「English is not that hard.」中,化身為虛擬人物,從境外生來臺就讀的學習旅程作為拍攝主軸,描述飄洋過海來臺求學的心路歷程,並以全英語的方式呈現。阮范天清表示,很感謝義大給予豐沛的學習資源,不只是在學習上獲取知識的養分,還能從校園裡的競賽獲得拍片的寶貴經驗,最重要的還能藉此提升英語能力。

義守大學在雙語教育的投入已深耕多年,規劃多元學習方式,朝「專業X語文」雙強人才前進。(照片/義守大學提供)

獲得文字與圖文設計組第一名的作品「Preventing Language Attrition How I Kept My English Skills Intact Through Intentional Practice and Lifestyle Modifications」,是由醫學系大四生羅婕所設計,她以醫學系學生的角度出發,字裡行間傳達出她從小到大學習英語的過程,並在不同的階段,從生活中的食衣住行學習各類型的英語使用方式。羅婕以自身的心得感想作為創作理念,與大家分享學習經驗,她說雖然自己是在雙語教育的環境中成長,但也強調不論身在什麼環境,努力學習才是增加語言能力的最佳途徑。

電機系老師楊俊哲(右),也特別報名比賽與學生相互切磋,傳達翻轉教育學習的意念。(照片/義守大學提供)

電機工程學系老師楊俊哲本次也特別報名比賽與學生相互切磋,他透過縮時錄影及旁白方式製作本次的參賽作品。參與全英教學已有10年的楊老師表示,以前在教學上都是由老師提供資料給學生學習,現在是要翻轉教育,變換教學模式,不再由老師提供答案,而是讓同學自行找解答。雙語大學推動辦公室主任范燕姬說,義大在雙語教育的投入已深耕多年,學校積極結合各種語言學習資源,規劃多元方式,讓學子在課堂與日常生活中,都能看見世界、接軌國際,朝「專業X語文」雙強人才前進。