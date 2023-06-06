2023第34屆AERC亞洲智慧型機器人大賽日前盛大舉行，龍華科技大學師生表現亮眼，勇奪「輪型機器人橫衝直撞」大專組第一名、「AI機器人衝出封鎖線」大專組第一名及第二名、「輪型機器人競速挑戰」大專組及高中職組前二名及多項佳作，共榮獲34獎項、104人次獲獎，成績斐然。

2023第34屆AERC 亞洲智慧型機器人大賽，龍華學子奪34獎項、104人次獲獎傲視群雄。(照片/龍華科技大學提供)

為促進各級學校重視創客創新精神及技能教學，提升機電整合知識及師生實作水準，龍華科大電機工程系與台灣創新自造者學會共同舉辦「2023第34屆AERC亞洲智慧型機器人大賽」，賽制涵蓋國小至大專各組別等16項競賽，共380個隊伍、2000多人參加比賽，是目前國內最具規模的機器人年度賽事。本次競賽也是自1989年迄今34年來首次舉辦兩天賽事，讓更多的選手能大展身手。

今年首次舉辦兩天賽事，讓更多的選手能大展身手。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大電機系老師張明弘、葉明豐、楊智富及鍾孟雲，資網系老師蔡華文、陳彥達，機械系主任陳詩豐、老師廖剛佑及電子系老師馬原懷、李齊雄，指導PBL智慧機器人跨領域專班及五專學子參賽，總計奪下「輪型機器人橫衝直撞」大專組第一名、「AI機器人衝出封鎖線」大專組第一名、第二名、「輪型機器人競速挑戰」大專組及高中職組前二名及多項佳作，共囊括34個獎項、多達104人次獲獎，成績非常優異。

龍華科大總務長鄭進山在開幕式首先感謝台灣創新自造者學會舉辦競賽提升學生競爭力。他指出，龍華科大連續6年獲得教育部技專校院高教深耕計畫經費，今年榮獲1億4795萬元，較去年大幅成長1642萬餘元，不僅每年均獲得逾1億元，獎勵金額更連年成長，蟬聯台中以北地區私立科大第一，證明學校堅守務實致用，積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，培養學子未來職場黃金競爭力的辦學績效，已備受肯定，未來一定持續支持學會舉辦賽事，擴大推廣機器人活動。

台灣創新自造者學會、龍華科大師長及裁判團合影。(照片/龍華科技大學提供)

電機系主任杜日富指出，今年是競賽34年來首次舉辦兩天賽事，特別感謝張明弘老師第四年協辦亞洲智慧型機器人賽事。他表示，學校多年來致力實作教育，強調讓學子從做中學，提供學生良好實習場所與設備，業界師資協同授課，以傳授實務經驗，精進學子專業領域，本次競賽獲獎正是龍華學子「學用合一」的最佳展現。

龍華科大校長葛自祥強調，為能與產業發展與社會趨勢銜接，該校開設智慧機器人跨領域專班、物聯網專班、智慧商務專班及互動科技與多媒體等4個PBL專班，由指導老師帶領同學，以實務為核心，發展學生成為自我引導學習者的能力，同學們進入專班後，均展現出高度學習熱誠。本次亞洲機器人大賽優異的表現不僅讓評審刮目相看，也顯示該校PBL專班的雄厚實力。