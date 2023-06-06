新北市教育局於日前辦理「反詐你我行、快樂又安心」網路有獎徵答活動，參加對象為126所國高中、15餘萬學生，活動歷時一個月，網頁瀏覽達5.6萬、參與者達1.1萬，更有640位闖關後抽獎獲得超商商品卡。教育局表示，藉由有趣的網路互動遊戲，可增進學生參與度，也提升對詐騙手法的敏感度和自我保護能力。

教育局提到，為了設計網路闖關遊戲，教育局攜手警察局少年警察隊，針對詐騙常見類型、手法和防範措施等，設計四大主題題庫，包括「詐騙小偵探：發掘詐騙手法，保護你的錢包」、「網路攻防大作戰：學習如何識破各種網路詐騙」、「法律不手軟：詐騙必究，無所遁形」、「騙不過我：提高識別能力，擊退詐騙」。同時，本活動不同於制式型宣導、不受限於實體場域，學生只要使用電腦及手機即可參加，生動有趣含知識量的遊戲，內容也貼近國高中生，兼具教育與娛樂性。

瑞芳國中學生善用網站及校內資訊設備，積極參加線上活動。都會區的海山高中學生也踴躍參加，該校國中部陳相邑、顏妘臻、陳威鈞表示，遊戲操作頁面簡單、宣導內容很實用，而且遊戲角色十分可愛。透過活動與同學互相學習、討論、合作答題完成闖關，這是很難忘的團隊合作經驗，大大增進識詐、防詐、反詐觀念，真的十分受用。

瑞芳國中學生討論反詐騙互動遊戲闖關技巧。(照片/新北市教育局提供)

三峽國中學生劉子洋分享，遊戲模擬了七種反詐騙情境，要全部收集物件，才能繼續通關，這樣的體驗，讓我更加深入地了解詐騙集團的詐騙手法，提高了面對反詐騙的應變能力和處理問題的能力。參與活動的穀保家商學生謝晏妮表示，挑戰很多次才過關，因為每次題目答案都不同，題庫設計很多元，涉及面向幾乎涵蓋現今常見詐騙手法與技倆，能感受教育局用心辦理活動，也讓我深刻體認詐騙真是無孔不入。

新北市教育局長張明文表示，詐騙已成為當今社會的一大隱憂，學生們在日常生活中面臨詐騙的風險。教育局積極推動反詐騙安全教育，持續與各局處、學校、家長攜手合作，共同守護學生的健康成長，以營造安全、健康的學習環境。