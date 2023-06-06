為讓學童吃得更健康更營養，教育部在2014年建置「校園食材登錄平臺」，推動各級學校午餐食材管理電子化，落實午餐食材履歷追蹤與食安問題溯源。112年新增「Line食安通報小尖兵」，以強化食安通報即時性，增進學校午餐的品質與安全，讓學童吃得更健康更營養。

國教署說明，現行食安通報查詢，主要藉由食安新聞事件搜尋及跨部會提供抽驗結果，以關鍵字例如食材名稱、供應商名稱等，透過學校於「教育部校園食材登錄平臺」公開的菜色及食材內容進行比對查詢，再以E-mail方式通知疑似使用問題食材的學校。而為讓食安通報流程更快速便捷，國教署今年新增「Line食安通報小尖兵」，藉由學校與地方主管機關Line帳號的綁定，學校可直接在Line上回報是否使用問題食材，並上傳相關佐證資料及輸入後續處置方式。地方主管機關除可透過Line即時接收學校通報外，也可以一鍵查詢尚未回報的學校清單，確實掌握食安通報案件的回報情形，有效縮短E-mail或電話回報流程。

「Line食安通報小尖兵」帳號綁定及解除說明頁面。(照片/成功大學創新數位內容研究中心提供)

「Line食安通報小尖兵」查詢未回報案件頁面。(照片/成功大學創新數位內容研究中心提供)

國教署表示，為確保校園食品安全，持續落實跨部會中央每年聯合稽查、縣市輔導訪視抽查學校餐飲衛生及團膳廠商、學校落實每週查核、餐飲業者每日檢查之校園食品安全衛生三級管理機制。讓每位學生在吃得營養又安全的情況下健康長大，是辦理學校午餐的使命。除「Line食安通報小尖兵」的建置外，將持續進行跨部會的溝通及平臺功能的優化，強化食品安全防護、簡化學校午餐行政流程，從原產地到餐桌，一路用最嚴格的標準把關，讓孩子吃的開心、家長安心。