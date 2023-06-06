薇閣高中今年學測共12人滿級分，個人申請成績輝煌，表現耀眼。臺大醫學系5日放榜，薇閣高中共9人正取臺大醫學系，其中學生陳冠維及王穎婕分別為個人申請及繁星推薦的榜首，另有11人正取陽明交通醫學系，加上北醫、長庚醫、馬偕醫等各大學醫學系，目前共42人次正取醫學系，另有備取學生等待14日統一分發，優異表現及積極的學習態度深獲肯定。

學生陳冠維正取臺大醫學系(個人申請榜首)、陽明交通醫學系、北醫醫學系、長庚醫學系，他的母親是一位護理師，受母親的啟發，從小便立志成為醫師。他在高一時參與中研院資優培育計畫完成小窩蛋白與發炎作用的研究，並於高中三年通過數學、物理、化學、生物四科奧林匹亞初試。熱衷研究的陳冠維有顆溫暖的心，疫情期間主動召集同學共同創作歌曲「光芒」，來鼓舞民眾並感謝醫護人員的辛勞。

陳冠維高中三年都維持校內1%的成績，並樂於分享自己的讀書方法，與同學組成生物讀書會、擔任班刊創刊號的總編輯、線上與學弟妹分享自主學習研究。樂於助人的他參與許多志工服務，長期以線上課業輔導的方式幫助伊甸基金會扶助的新住民小朋友，假日時到衛生所協助引導年長者施打疫苗、分裝快篩劑，深深體會到高齡長者健康照顧的需要，他認為研究是醫學的基礎，期許自己未來能在高齡醫學上有更多的研究。

陳冠維(右3)高中三年都維持校內1%的成績，並樂於分享自己的讀書方法，與同學組成生物讀書會、擔任班刊創刊號的總編輯、線上與學弟妹分享自主學習研究。(照片/薇閣高中提供)

學生王穎婕正取臺大醫學系(繁星推薦榜首)、馬偕醫學系榜首、輔仁醫學系榜首、長庚醫學系。王穎婕求學期間長期對自然科學懷抱興趣，除了在生物、地球科學奧林匹亞競賽中取得優秀成績，亦透過參與清華大學生命科學資優人才培育計畫與修習Johns Hopkins University癌症生物學課程自主延伸學習，探索生物與醫學領域新知。

王穎婕的父母親都是醫生，從小受到父母的啟發以及高中學習經驗的影響，立志成為耐心傾聽病患的小兒科醫生。自律的她兼顧課業學習與多元活動，不僅在數理資優班始終維持前1%的成績表現，更持之以恆地學習第二外國語法語，高二時即獲得法國教育部DELF B1檢定文憑，厚植外語能力。王穎婕的學習場域不限於課堂書本，高中期間，她投入多項志願服務，包含在台灣兒童發展協會替偏鄉兒童翻譯童書稿件、透過線上教學方式與澎湖國小學童分享科普知識等，運用語言專長和科學領域所學幫助豐富孩童的課後學習，更加堅定學以致用助人的目標。

王穎婕(左3)的父母親都是醫生，從小受到父母的啟發以及高中學習經驗的影響，立志成為耐心傾聽病患的小兒科醫生。(照片/薇閣高中提供)

數學資優班導師陳慧芳表示，今天臺大放榜，班上共有9人考上臺大醫學系，37人次正取臺大各頂尖科系，三年下來學習成果豐碩。陳慧芳提到，這一屆學生在高中期間即便受到疫情干擾，但並未打亂學習節奏，關鍵就在於「耐煩」，把每天該做的事做到最好，因為簡單的事做久了就不簡單。希望班上學生在各個領域能夠繼續發光發熱。