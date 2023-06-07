「運用所學專業，探索未來，勇闖精彩人生！」畢業於中臺科技大學資訊管理系的李偉業，目前經營云碩科技股份有限公司，擔任負責人職務，是中臺科大資管系傑出畢業系友。李偉業勇敢追逐夢想，實踐創業理念，找到自己的興趣加以專精，豐富精彩的創業人生與歷程，是現今社會學習的標竿與楷模。

李偉業2002年畢業於中臺科大資管系二專部，2012年創立云碩科技，致力於提升客戶的雲端計算和大數據分析的智能化解決方案，為客戶提供全面的資訊化服務，其業務代理Microsoft業務，包括office 365高效能行動辦公室、雲端電腦教室、各級學校的軟體認證（如office軟體）。近年來也積極拓展AI課程的人才培育計畫、協助各校設立AI未來教室、智慧醫療等，中國醫藥大學附設醫院即是該公司輔導智慧醫療醫院的成功案例。

資管系李瑞敏主任率領師生與云碩科技李偉業合影。(照片/中臺科大提供)

中臺科大資管系因應現代人使用智慧型手機及各項AI技術成熟，致力培育直播與影片剪輯人才，透過課程設計規劃與實務結合，使學生從中學習影像處理技術、影片剪輯要領及特效製作技巧。為使學生能夠學以致用、精進自我，資管系李瑞敏主任帶領王國安助理教授、呂令如助理、及四技部一二年級學生，特別至云碩科技台北總管理處拜訪傑出系友李偉業學長，並進行面對面錄影採訪。在採訪中，李偉業分享在中臺科大資管系接受的資訊管理專業訓練和經營管理知識，為他成功的創業生涯打下了堅實的基礎，並表示「資訊管理領域具有很大的發展潛力，透過在校課程及資訊證照培養專業知識，具備多面向的專業知識和技能，同時也能獲得持續學習的心態和執行的行動力」，最後也以學長的經驗和觀點，給予學校與在校學弟妹建議與想法，提倡讓更多人了解及接觸這塊領域，除了可以開設更多創新的特色課程外，也能結合系所與在地資源，開放對於相關領域有興趣的民眾加入學習，提升學校與社會共創永續學習的優質環境。

資管系花丞彥同學(左)及柯嘉愃同學(右)採訪傑出系友李偉業學長(中) 。(照片/中臺科大提供)

中臺科技大學致力於技職教育，培育具備專業技能的優秀人才，將在校所學應用於各行各業，鼓勵學生多多參與校內外活動，提升溝通、協調與合作能力，拓展視野，追求成就與卓越，為社會和經濟的發展做出了貢獻，進而實踐聯合國永續發展SDGs「優質教育」、「良好工作及經濟成長」和「促進目標的夥伴關係」目標，並期許同學們在未來能運用所學，成為各行業界的佼佼者。