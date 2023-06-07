因應碳排放導致極端氣候變遷，臺灣宣示「2050淨零排放」目標，南臺灣傳統高耗能、高排碳的產業生產模式也因此面臨急迫的挑戰；義守大學「工學院」提出創新工程教育的產業綠色轉型，作為未來十年的重大教育方針，期望有效落實淨零轉型科技人才培育，全院級綠色轉型人才培育的「新工程教育C計畫」，第一年獲得教育部300萬元補助，是教育部推動工程教育跨域深化的五所學校中，唯一的南臺灣代表。

新工程教育C計畫是四年的教育改革計畫，以永續為主題，從環繞零碳節能窩的周邊拓展，逐年增設綠能充電樁與舖設綠色鋪面，最後發展成為義大零碳節能示範園區。義大學子運用四個貨櫃打造四個零碳節能窩，大家把想法與設計付諸於實現，將成果實踐於場域中。工學院院長林國良表示，工學院這幾年積極翻轉過去較為生硬的形象，將土木工程學系的經驗轉移到整個學院，藉由新工程教育C計畫，讓學生跨越學系限制，從人文美學、設計思考與跨域的專業課程，培養學生成為理性、感性兼具永續理念的全方位工程師。

藉由新工程教育C計畫，透過跨域專業課程，培養學生成為理性與感性兼具的全方位永續人才。(照片/義守大學提供)

實作是未來工程教育最重要的一環，義大工學院鼓勵學生把理論運用在解決實際工程問題上，今年推甄上成大研究所的陳易廷表示，就讀土木系時，在探索地工領域的深碗課程中，大家思考在義大操場下方開挖一個地下堡壘，也用砂箱做了實際模擬，最後把學到的知識呈現在畢業專題中，師長非常肯定的直呼這已經是顧問公司的水平。土木系的朱曜聖說，在愛河上設計一座人行陸橋，進行橋身、橋墩的結構設計，並造價估算，當作品完成時，充分感受到原來這些過程都是未來職場的體驗，收穫非常大。

義守大學工學院為南臺灣的半導體、精密製造、金屬、石化、營建等核心產業之優質工程人力培育基地。(照片/義守大學提供)

計畫共同主持人顏仲崑表示，如果喜歡動手做與解決問題，那麼工學院的新工程教育C計畫就是最好的選擇。義守大學工學院作為教學優先的產業人才搖籃，設有機械與自動化工程學系、化學工程學系、材料科學與工程學系以及土木系，持續為南臺灣的半導體、精密製造、金屬、石化、營建等核心產業提供優質工程人力，打造「南臺灣核心產業人才庫」的美譽。