嘉南藥理大學化粧品應用與管理系日前與行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處一同辦理「全方位美粧產業加值論壇」，吸引來自中山大學、中興大學、高雄醫學大學、屏東科大、樹德科大及樹人醫護管理專科學校等7所學校學者，以及23家廠商與臨床醫師等到場參加，產學雙方於會中交流研討學界研究、檢測能量及業界需求等，共同為深化台灣美粧產業、推動學界與在地產業合作而努力。

台灣美粧產業年產值超過1,200億元，產業蓬勃發展的同時更是競爭激烈，為促進台灣化粧品生技產業與學術單位合作，嘉藥粧品系主任梁家華首先以「美粧食藥安全及機能檢測服務平台計畫」為主題，分享該計畫主要是整合測試平台，推動國內美容化粧品的發展，適應新的法規範和檢驗需求，確保產品的品質和安全，透過產學合作模式協助業者進行新產品檢驗，縮短新品研發時間，以提高產品競爭力。

論壇吸引來自中山大學、中興大學、高雄醫學大學、屏東科大、樹德科大及樹人醫護管理專科學校等7所學校學者，以及23家廠商與臨床醫師等到場參加。(照片/嘉南藥大提供)

台灣秀摩股份有限公司營運總監盧嘉德分享如何運用電商將自有公司品牌深化民眾心中成為地方性品牌，打造獨一無二、全方位的美粧產業；思為國際專利商標事務所專利部副理張晏恂認為專利申請是不可或缺的一環，並分享專利的佈局及申請要素，以及微杏基因生醫科技有限公司林耘生經理介紹如何利用檢驗提升產品價值，結合產業與學界共同探討美粧食藥安全及機能檢測的重要性。

粧品系主任梁家華表示，嘉藥粧品系以培養專業的美容化粧品人才為主，致力與業界合作並推動相關領域的研究和創新，期望透過美粧食藥安全及機能檢測服務平台計畫的推行，將台灣的美粧產業帶來更大的發展機會。也期盼經由這次論壇，促進產學界的跨域合作，推動技術創新，提升產業的競爭力。