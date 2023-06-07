新北市一直以照顧市民為優先，考量都會區近年人口成長及未來就學人口有增加的趨勢，為落實優化托育環境，每年重新盤整各行政區公共化教保服務區域供應量及各校招生現況，持續盤整評估並利用餘裕教室、積極爭取機關釋出場地及公益捐贈回饋案設立公共化幼兒園，108年至111年共增設183班公共化幼兒園，其中三重區共增設19班，增加542名幼生就讀機會。

為加速加量擴大公共化教保服務供應量，滿足家長托育需求，本市原擇定於三重區文中小3學校用地，規劃新建旗艦型非營利幼兒園，並廣納在地意見辦理地方說明會，在地居民強烈表達共構活動中心及地下停車場之需求，本市通盤考量在地需求將暫緩工程作業，邀集相關局處審慎評估。

本座旗艦型非營利幼兒園興建案因近年營建市場受物價上漲、原物料價攀升、缺工缺料等因素影響，另如共構活動中心及地下停車場，預估所需經費總計約9億元，中央僅補助1.2億元，其餘皆須由本市自籌。

為了衡平家長收托權益，除持續蒐集地方意見外，同步盤整其他妥適之地點辦理公共化幼兒園增班，以持續滿足在地家長之收托需求。有關盤整之增班地點仍可獲得中央補助。教育局表示，未來4年將持續讓公共化幼兒園擴大增班，預計再增百班，朝4成比例邁進，透過打造「平價、優質、普及」的幼教環境，讓年輕人敢生、敢養。