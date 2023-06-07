東海大學為激發大專院校青年學子的創新創意，聯合多方主辦「2023數創大賞」，藉由競賽挖掘大專院校學子的創意和數位內容製作能力。東海大學表示，本次競賽累積提供獎金高達55萬元，鼓勵全國學子前來參賽，並踏出實現夢想的第一步。

「2023數創大賞」已於昨(6)號開跑，在經濟部加工出口區管理處指導下，作為本次活動的承辦單位，東海大學攜手台中軟體園區發展產學訓聯盟、朝陽科技大學，以「數位+」及「智慧+」為主軸，吸引對於創新創業想法有興趣的青年人才，提供一個相互學習與交流的新創產業平台，推動產官學三贏局面。在「數位+」組中，鼓勵提出具有創新性、商業性和實用性的數位作品，例如產品設計、動畫、影片、應用程式(APP)、軟體、遊戲等。在「智慧+」組中，主題是展望未來智慧產業的發展，參賽者需要運用AI、物聯網、大數據分析等新興技術，提出綜合性的方案，解決現實問題並提升產業效益。

東海大學圖資長楊朝棟表示，本次競賽總獎金高達新臺幣55萬元，獲金獎的隊伍將可獲得新臺幣15萬元的獎金。他說，無論是初出茅廬的新創，還是具相當經驗的創業團隊，只要擁有創業夢想，都歡迎一同來築夢踏實。

競賽的決賽將於112年10月20日於東海大學辦理，屆時將由業界專業評審團決議，選出優勝隊伍。本次，東海大學作為競賽的聯合主辦單位之一，擁有優秀的教學資源和創業孵化平台，同時專注培育學生的創新思維和創業能力，藉由競賽，希冀能發現冉冉升起的創意新星，也為社會貢獻高等教育的社會責任。