夢想淘心室6月7日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請目前就讀國立政治大學企業管理碩士班擁有多益910分金色證書的劉昌豪，在這之前曾有過長達11年的運動家生涯，身兼籃球校隊的隊長。然而大家眼中的運動員是什麼模樣？頭腦簡單四肢發達？他為了讓教練與家人放心，同時也兼顧到球隊與學業，努力在課業上與同學並駕齊驅甚至要求自己比同儕更好。不論解決問題、領導能力與危機處理樣樣都精通，昌豪曾經因為輸球而爆哭，自喻人生像炒飯一樣，不需要過多的配料，而是須經過多重火候成就後那盤美味的炒飯。

曾共同參與負責AMT 聯盟 2023《企業數位轉型新五力 DQI 報告調查與撰寫的劉昌豪節目中談及是否有想再次斜槓的方向，昌豪笑回如果有時間，希望能跟朋友一起經營餐車，因為烹飪是自己的興趣，同時希望將自己金融財務等專業用於創業經營上。身高193的昌豪跟多數年輕人一樣，對未來其實有點迷茫。有一次參與學校的講座聽一位學長返校分享一句受用的話，「可以心急，但是不要著急」，因為這一句話，讓緊張焦慮的昌豪開始反思，心急其實是件好事，但只要一著急，每件想做的事情都會在機會來臨時發現自己卻什麼都不會，所以當自己焦慮時可以試著停下腳步，給自己一點思考的時間，先把基本功練扎實，有利往後能從中多做變化，聽眾們想知道允文允武的運動家是如何開創自己的未來道路嗎? 更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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【AMT 聯盟 2023《企業數位轉型新五力 DQI 報告》出爐 企業數位 IQ提升8％ 法人／教育與公國營事業最差】新聞連結