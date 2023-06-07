112分科測驗作答重點看這裡 報名6 / 8至 6 / 19 日止

112 學年度分科測驗將於 112 年 7 月 12 日及 7 月 13 日舉行，報名日期自 6 月 8 日起至 6 月 19 日截止，分科測驗全面開放試場冷氣服務。

大考中心表示，高級中等學校之三年級學生已取得畢業證書者，可由原就讀學校集體報名或個別報名方式，擇一辦理；若尚未取得畢業證書，一律經由原就讀學校集體報名；高級中等學校之非應屆畢業生或具同等學力者，可委託經政府立案且已獲得本會發給集體報名單位代碼之補習班報名，或個別報名。完成登錄後請至本會大考中心網站分科測驗「試務專區」或以電話語音（02-23643677）查詢報名處理情形。

分科測驗報名繳費方式。(照片/大考中心提供)

大考中心說明，分科測驗作答時，各科為一張A3正反面答題卷，同時作答選擇題與非選擇題，發放時會對折為A4，答題卷上印有考生應試號碼與姓名，考生於預備鈴響進入試場入座後，請即以目視方式確認為本人之應試號碼與姓名，並與座位標示吻合，如有問題請立即舉手向監試人員反映。考試開始鈴響起，考生即可於「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。若因特殊情況使用備用答題卷者，雖備用答題卷上無考生本人應試號碼與姓名，仍須於「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。未以正楷簽全名者依違規處理辦法扣減該節成績1級分。

有關特殊項目應考服務，若考生曾於112學年度學測提出特殊項目（如，延長考試時間、使用特殊試題、使用特殊作答方式）申請並經審查通過者，可於期限內申請全部沿用學測審查結果，本會將依對應考科提供特殊項目應考服務。本會開放考生查 詢特殊項目之學測審查結果，查詢期間為5月25日至6月19日，請 至本會大考中心網站分科測驗「試務專區」之「身心障礙及重大傷病考生應考服務網」進行查詢。

身心障礙及重大傷病考生申請應考服務項目，分為一般項目、輔具項目及特殊項目， 符合服務對象之考生一律使用網路申請，得視需要申請一或多種項目，申請受理期間為6 月8日至6月19日，請至本會大考中心網站分科測驗「試務專區」登載相關資訊，一經登錄完成確認後，即不得再更改。身心障礙及重大傷病考生申請使用一般電腦作答，本學年度仍使用Adobe Acrobat Reader軟體，電子答題卷為PDF Form格式，相關作答說明已公告於本會大考中心網站之「考生試務宣導專區」以及「下載專區」，請考前先行瀏覽。

欲報考112學年度分科測驗之考生，請務必詳閱考試簡章。另112年5月1日起， 嚴重特殊傳染性肺炎(Covid-19)由第五類法定傳染病調整為第四類，有關分科測驗之防疫措施，本會會視疫情變化，配合衛生福利部疾病管制署及教育部規範進行必要之調整與試務安排，敬請考生及家長留意本會公告訊息。分科測驗之重要試務訊息，皆會登載於本會大考中心網站最新訊息及分科測驗「考試訊息」專區，請考生多加留意與閱覽。