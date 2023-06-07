新北市教育局今(7)日在市府舉辦「新北學生健康數位轉型方案2.0啟用儀式暨校護感恩活動」，教育局劉明超副局長出席活動，一方面表揚表現優異、資深的護理人員及退休護理師，另一方面宣示新北校園通APP功能再度升級，推出「新北學生健康數位轉型方案2.0-健康中心智能掛號暨創新通報系統」，只要學校即時推播孩子在校受傷訊息，家長就能透過APP快速掌握，安定家長的心。

另外，今特別邀請深坑國中退休的李素華護理師到場分享在校服務經驗，舉凡校園意外傷病、突發癲癇、疫苗接種、身心受創，甚至裝病的學生，都秉持同等慈母般溫柔堅定的愛心照料孩子們。李護理師勉勵在職校護，應以師生的健康為念、以護理師的志業為榮，並知道各校健康中心將有數位化系統輔助工作，替校護姊妹們感到開心。

劉明超副局長(右4)參與「新北學生健康數位轉型方案2.0」啟用儀式後與師生合影。(照片/新北教育局提供)

教育局表示，衷心感謝校護們自新冠肺炎爆發3年多來辛勞付出，每一位護理師都是守護師生健康的關鍵角色。另外，過去校護常以人工逐筆建置學生傷病資料，往往耗時費力，非常辛苦，為讓校護專注於專業醫護工作悉心照料學生，開發健康中心智能掛號暨創新通報系統，將學生健康資訊系統(1.0)擴展到學生傷病處理數位化的(2.0)，取代資料紙本紀錄及重複登打作業，讓學生獲得更高品質的照顧。

新北市學校護理人員協會理事長，頭前國小護理師吳秀汝說明，每到下課總有數個學生因為受傷或不舒服而到健康中心報到，一天光處理學生傷病就忙得不可開交，更難有時間一一登打學生資料，感謝教育局理解校護們的辛苦，配置這套智能掛號系統，簡便許多行政流程，而且學生到健康中心自己操作掛號，不僅讓學生可以認識自

己受傷情形，護理師也可在旁協助並給予衛教叮嚀。

劉明超副局長(中)與退休人員及資深學校護理人員合影。(照片/新北教育局提供)

教育局劉副局長表示，新北市持續致力以數位轉型創造智慧健康校園，自110年7月首創新北校園通APP「寶貝i健康」，家長已可隨時透過APP查看孩子基本健康紀錄、健檢結果及體適能紀錄，這次升級版再置入學生傷病資料數位化功能，校護處理學生傷病後即時推播訊息，讓學校人員、班導師及家長透過新北校園通APP快速掌握學生在校園中傷病資訊及後續處理狀況。未來這套系統更可幫助學校建立長期大數據資料庫，進一步協助學校研擬學生健康促進措施、並找出校園安全疑慮熱點，加強防範，為推動智慧健康校園打造新的里程碑。