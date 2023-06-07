馬來西亞禾樂藝術及文化交流協會主席吳淑亮指揮於日前率馬國四校華樂團青年學子與師長共計47人蒞嘉義縣佛光山南華大學民族音樂學系進行跨國學習與交流。

自2022年底開始，民族音樂學系定期選派師生赴馬來西亞進行教學傳承與聯合演出，吳淑亮指揮為讓馬來西亞各校華樂團青年學子對於南華大學民族音樂學系在音樂教育上的深耕與跨界創作的發展有更深刻的了解，特別舉辦此次海外交流活動，吸引超過200位學生報名。吳淑亮指揮從中挑選36位來自吉華國民型華文中學、吉華國民型華文中學二校、華聯國民型華文中學、育才國民型華文中學華樂團學生以及11位指導員及校方人員來到南華大學進行交流學習。

南華大學國際及兩岸交流處為讓馬國學子對於臺灣有家的感受以及大學生活的體驗，四天三夜的行程特別安排師生入住南華大學學生宿舍，民族音樂學系也安排系上的專業課程「雅樂」及「腰鼓」體驗。學生在課程體驗過程中，不僅對世界音樂與舞蹈的文化大開眼界，對於表演藝術的跨界養成也有更深刻的理解。

南華大學國際及兩岸交流處特別安排師生入住南華大學學生宿舍，民族音樂學系也安排系上的專業課程「雅樂」及「腰鼓」體驗。(照片/南華大學提供)

本次交流的重頭戲除了安排兩天在民音系系館的集訓，更規劃由民族音樂學系國樂團與馬來西亞四校華樂團師生在南華大學中道樓國際會議廳聯合演出，共同發表「熱情奏響-臺馬國樂交流音樂會」。本次的交流表演，由民族音樂學系馬銘輝副教授與馬來西亞吳淑亮指揮共同指導並擔任指揮帶領大家演出，演出曲目包括近代創作《印象國樂-大曲》、富有濃濃中國少數民族樂舞風格的琵琶協奏《彝族舞曲》、華人傳統經典國樂曲目《金蛇狂舞》以及充分展現熱情奔放旋律的《熱情奏響》共四首著名的國樂合奏曲目。演出當天南華大學高俊雄副校長、國際及兩岸交流林純純國際長、藝術與設計學院葉宗和院長、民族音樂學系主任馮智皓教授、馬來西亞吉華國民型華文中學副校長陳家隆先生等，皆出席共襄盛舉。在馬銘輝與吳淑亮兩位指揮的帶領下，臺馬兩國五校的精采合奏演出，博得了現場觀眾與南華大學主管群的起立喝采。

5月28日由民族音樂學系國樂團與馬來西亞四校華樂團師生在南華大學中道樓國際會議廳聯合演出，共同發表「熱情奏響-臺馬國樂交流音樂會」。(照片/南華大學提供)

馬來西亞禾樂藝術及文化交流協會主席吳淑亮指揮說：「音樂是一種跨越國際和文化的共同語言，具備傳達情感和思想的強大能力。透過這次音樂學習與交流，成功促進了兩國團員之間的交流與合作。再次感謝南華大學民音系的支持，期待2024年再次來臺相聚！」

民音系主任馮智皓教授對於現場的精湛演出，於現場用了四個字「歡迎回嘉」來表達心中的感動。民族音樂學系蕭呈叡助理教授也表示，民族音樂學系的課程獨步全臺，四年學習培養的過程中，培養學生的實踐力、觀察力與執行力，從理論、技術到實作課程，循序漸進，由淺入深，鼓勵學生嘗試新創作與建立新思維，爾後無論是在舞台演出或是幕後藝術管理，在未來職場上都將可以成為注目的閃亮一顆星」。