市立內湖國中在臺北市政府教育局原生樹種的補助下，對向來重視環境教育的內湖國中如獲珍寶，利用朝會時間，將植樹工作轉化為體驗課程，讓七年級普通班和特教班的學生能親身接觸種樹的樂趣！

邀請到國際ISA樹藝師羅國卿老師以雙語同步的方式，為學生解說樹與環境的關係、原生樹種的可貴與重要性，以及如何正確地種樹，希望藉由實體的接觸，提升師生對於生態環境的認識，為地球環境盡一份心力。

在羅樹藝師的解說及導師們的指導下，校長率先種下第一株樹苗，之後各班學生同心協力，將他們的「班樹」一株株樹苗種植在「分隔島」內，分隔島瞬間形成一道「綠籬」，既美化了校園，更增強分隔島設置的功能，小小的一個植樹活動，不僅提升學生的知能，也提供學生體驗，更達到淨化空氣、美化校園、強化功能的效益，真是一舉五得！

邀請到國際ISA樹藝師羅國卿老師以雙語同步的方式，為學生解說樹與環境的關係，希望藉由實體的接觸，提升師生對於生態環境的認識。(照片/內湖國中提供)

體驗的學生表示，這次植樹活動，是他第一次種樹，剛開始他覺得很髒，但在師長們的引導下，之後發現原來「土」摸起來很舒服，挖樹洞時也很有趣，再加上能為地球盡一分心力，也就不會感到辛苦了！

校長林志忠表示，非常感謝教育局的補助、教務主任李杰沛、學務主任陳育㨗、衛生組長詹建成的規劃及導師同仁們的指導，讓湖中的孩子有機會體驗植樹的意義與樂趣，相信這個活動課程，同時也會在孩子的心中種下一顆環保的種子，會逐漸發芽茁壯，成為環保新尖兵，共同為環境永續努力！