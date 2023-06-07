ㄧ個成長於馬來西亞檳城的青年，從小就喜歡台灣文化及電視劇，一心想要前往台灣深造；馬來西亞亞依淡高中畢業後獲得了大學入學獎學金，在2015年來到台灣就讀玄奘大學餐旅管理學系，開啟他的飯店人生，他就是在目前擔任新竹豐邑喜來登大飯店客務部主任的駱家樑。

對駱家樑主任來說，大學場域並不是遊樂場，而是為步入飯店職場前累積知識與技能的寶庫；由於學校所建置的雲來會館，提供了完整的旅館設施/設備，得以讓餐旅系的學生可以在進入職場前充分的體驗到飯店實際環境。駱家樑主任回憶豐富的大學生活裡，他參加了不少學校或學系辦的活動，對他進入旅館產業影響頗深，其中印象最深刻的就是在2017年時，學系承辦「第二屆機能性食材料理王」的國際廚藝競賽中擔任國際評審(時任世界廚師協會主席Thomas Gugler)的貼身管家，為Gugler主席提供ㄧ對ㄧ的管家服務；讓他有機會實踐在管家服務課程中所學習的內容，同時也讓他體認到外語能力的重要性。

駱家樑(照片左一)2017年時為「第二屆機能性食材料理王」國際廚藝競賽的翻譯及管家服務小組成員。(照片/玄奘大學提供)

就讀玄奘餐旅系的第四年需要到餐旅產業實習一年，駱家樑主任選擇了全館共有770間客房的新竹豐邑喜來登大飯店。起初投履歷及面試的單位為「服務中心」，但經與客務部經理面試後，飯店決定把駱家樑主任放在「大廳櫃檯接待員」 培養，這個決定也讓他成為玄奘餐旅系學生第一位被客務部客務櫃檯錄用的實習生。駱家樑主任說到，雖然實習期間遇到非常多的挫折及難題，但透過實習輔導老師們的支持與鼓勵之下他還是順利結束實習。大學畢業後駱家樑主任選擇回任到原實習單位繼續在飯店業工作。

Thomas Gugler(照片中左一)，2017年時擔任世界廚師協會主席，駱家樑(左二)於競賽期間提供其一對一管家服務。(照片/玄奘大學提供)

經過幾年的努力，駱家樑目前已經是新竹豐邑喜來登大飯店客務部主任。這一路走來，駱家梁主任覺得，其實飯店業不再是大家口中所說的低薪族群；飯店業在歷經新冠狀病毒後，生意開始復甦；為因應此狀況飯店業者都祭出大幅度的調薪來競搶人才，甚至有些飯店更比同業薪資再高出5～12%；此外有些公司也提供員工宿舍，膳食及完善的升遷制度。駱家樑主任表示：未來飯店業的發展趨勢一路看漲，就業機會越來越多，將成為一個永不「失業」 的行業之一。

駱家樑主任在單位內訓練工作同仁的情形。(照片/玄奘大學提供)

從八年前來到台灣追尋旅館夢，到現在圓夢並朝向更遠大的夢想前進，駱家樑主任鼓勵對服務有熱忱的年輕學子，特別是馬來西亞同鄉，可將赴台灣選讀餐旅管理系作為追夢的起點，然後持續在飯店業裡深耕，最終一定能圓夢，並創建屬於自己的價值。