技專校院招生委員會聯合會表示，上傳系統及繳費系統為兩個獨立系統，兩系統作業操作順序互不影響，考生得自行決定操作順序。具有中央資料庫學習歷程檔案之考生，上傳系統會呈現考生第一至第五學期修課紀錄、第一至第六學期的「課程學習成果」及「多元表現」。於每一個校系科(組)、學程上傳前，請考生務必先檢視檔案後，審慎選擇「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」模式，上傳模式一經確定送出後，系統即確定上傳模式，不得再更改；另提醒考生，上傳模式選擇為「自行上傳PDF檔案」之考生，本會不另提供考生在學期間之幹部經歷，而欲提供之考生，須向就讀學校取得相關證明，並製成PDF檔後自行上傳，始能將幹部經歷傳送給所申請校系科(組)、學程。

未具有中央資料庫學習歷程檔案之考生，一律以網路上傳PDF檔案方式繳交。系統將提示考生未具有中央資料庫學習歷程檔案，備審資料上傳模式即為「自行上傳PDF檔案」介面。另未有B-1專題實作及實習科目學習成果(含技能領域)之考生，於上傳模式選擇時，系統會提示僅限選擇「自行上傳PDF檔案」。

未使用(含未具有)中央資料庫學習歷程檔案之考生，由考生自行將檔案整合後製作成PDF檔案，依所報名之校系科(組)、學程要求學習歷程備審資料上傳於各對應的欄位，檔案容量大小以「上傳檔案件數上限」乘以4 MB為限。

各校系科(組)、學程所訂之學習歷程備審資料「參採項目」以及「上傳檔案件數上限」，請考生詳閱本委員會網站「簡章下載暨資料查詢系統」之「各校系科(組)、學程甄選辦法」。考生若對本項招生有任何疑問，可洽詢技專校院招生委員會聯合會。電話：(02)2772-5333(代表號)。