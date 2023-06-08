「青」春「創」想，秀出無限精彩創意！龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生林雨柔及曾筑軒，經由系上老師張樹楦指導，參加桃園青創基地命名及LOGO設計邀請賽，林雨柔提案的《一號空間/One How Space》，榮獲「中壢一號地方創生基地」組首獎，曾筑軒提案的《青年創新》，則獲得參獎。

由桃園市政府舉辦的桃園青創基地命名及LOGO設計邀請賽，目的在希望桃園設計庫能夠結合大專院校及民間的設計能量，形成一個穩定的、有競爭力的循環起步，本次競賽超過400名桃園在地大專院校設計學群學生踴躍參與，從75件入圍初選作品評選出最終前三名及人氣獎，本次設計賽龍華文創系學生共入圍 9 件作品。該系老師張樹楦指導林雨柔獲得第一名首獎，而曾筑軒則獲得第三名大獎。日前並由副市長蘇俊賓、青年局長侯佳齡、議員王珮毓及評審共同頒獎。

林雨柔首獎作品《一號空間/One How Space》是從中壢一號地方創生基地的規劃空間發想為其設計理念，林雨柔為中壢一號命名英文的How，意思是如何規劃整個空間，而logo由 1、H、S和基地建築結合,中間空白的H做出兩個人握手的樣式，表達人與人之間交流意涵。其顏色為黃藍色搭配，互補顏色鮮豔搶眼，對於使用於印刷設計或廣告識別設計都能彰顯其特色。

文創系林雨柔《一號空間/One How Space》獲「中壢一號地方創生基地」組首獎，由副市長蘇俊賓(左)頒獎。(照片/桃園青年局提供)

而曾筑軒獲得參獎的作品《青年創新》，其設計理念則是運用基地的建築與色彩特徵，彰顯出這是一個由青年組織成的團隊，透過青年組織介紹及活動展示，期待讓民眾對於地方創生有更深刻的了解。

曾筑軒提案的《青年創新》獲參獎，展現文創系扎實設計功力。(照片/桃園青年局提供)

指導老師張樹楦表示，本次參賽學生以設計繪畫課程為基礎，先經過鉛筆手繪稿造型外觀等多次修正討論，再透過電腦繪圖Photoshop，Illustrator軟體修正造型，讓參賽同學大幅度產出創意作品，經過篩選後3位同學林雨柔、曾筑軒及陳御萱作品最為優異，代表文創系參賽。學生運用設計素描，設計繪畫描繪表達能力，再以電腦輔助繪圖將造型完整產出，能夠奪下大獎證明文創系的系統化課程安排，有助於啟發學生創意思維，並學以致用。

張樹楦強調，更難能可貴的是設計素描，設計繪畫課程為一年級基礎課程，經過繪圖、設計兩階段的學習思考後，3位同學林雨柔、曾筑軒、陳御萱於大二立刻有大幅度造型、創意、色彩、傳達的成熟作品產出，也讓教學老師更樂意透入創意教學教法，滿足來自高中或高職學生入學的多元與適性學習。

張樹楦擁有國立台灣藝術大學美術系、應用媒體藝術碩士、創意產業設計博士的跨領域學位，國際、國內設計與藝術獎得獎無數，每年開藝術畫展，將所學投入教學。她在教學上會先建立學生手繪表達能力，再透過電腦輔助將設計完整化，課程並推行創新教學，透過藝術欣賞與個案分析討論模式，開啟學生在網路找尋適合自己的學習個案，透過學習模仿中成長蛻變。

龍華科大文創系主任黃苾芬強調，參與設計競賽是一個綜合性能力的展現，必須要有好的概念，並透過適當工具將設計完整產出，本次3位同學入圍9件作品，最終奪下首獎及參獎兩項大獎，對系上教學方式與同學的學習成果是很大的肯定。文創系會持續鼓勵學子參與各項競賽，累積更多參賽經驗，學用合一，讓同學成為未來的優秀設計與創意人才。