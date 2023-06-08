文化部支持的Openbook好書獎由Openbook閱讀誌主辦，每年聘請專業評審、編輯和顧問精心挑選傑出佳作。今年共有40本獲獎作品，分為「年度中文創作」、「年度翻譯書」、「年度童書/青少年圖書」和「年度生活書」四大類，每類各有10本。南華大學圖書館已連續三年與Openbook閱讀誌攜手合作，共同推廣優秀文本，豐富讀者的閱讀視野。即日起至6月16日更在無盡藏圖書館主題書展區展出Openbook好書獎得獎作品，歡迎大家一起來Openbook讀好書。

南華大學校長林聰明鼓勵學生開卷（Open book)有益，強調每本書都是作者嘔心瀝血的智慧結晶。他表示，花上幾個小時的時間閱讀一本書，便能收獲作者幾十年的人生經驗與智慧。林校長指出，閱讀或許不能讓人變成有錢人，但絕對能讓人越來越有價值。閱讀是一項穩賺不賠的投資。然而，在眾多選擇中找到適合自己的作品並不容易，因此他建議大家借鑒專家的建議，從Openbook好書獎展中找到合適的閱讀選擇。

圖書館館長賴淑玲表示，近年來的疫情、天災、戰爭和世界局勢的變化給人們帶來了巨大的衝擊，這些衝擊似乎也反映在作品中。例如，《病從所願》和《憂鬱者之歌：精神病房掙扎求生實錄》探討了患者的處境和疾病共生的心路歷程。此外，《走進布農的山》和《鰻漫回家路：世界上最神祕的魚，還有我與父親》透過研究台灣黑熊和養殖鰻魚重新思考人、動物和自然之間的關係。最後，《煙街》則呈現了香港人離散後的身份分裂感，《移工怎麼都在直播》則透過報導揭示了移工的真實生活。每一本著作也都反映出寫實的人生，更能讓讀者從閱讀中有所省思與收穫。

南華大學文學系林同學表示，他每年都迫不及待地期待Openbook好書獎展的舉辦，透過作者的犀利筆觸，這些作品讓他反思到人生的無常、生態永續的重要性以及歷史的借鏡。閱讀這些精彩的作品仿佛與作者一同體驗他們所描繪的人生，並且能帶來深層次的思考，並更理解和感受這個世界的多元面向。