為了讓遊客享受「好吃、好玩、省更多」的渡假行程，柳營尖山埤渡假村特別於6/22~6/25端午連假期間推出「身分證對對碰、對中506免門票」、「寵物入園優惠」、「台南菜粽DIY」、「龍舟跑車趣味賽」及「生態夜觀」等多項活動，邀請親子及寵物家庭趁著端午節4天連假，一同暢遊柳營尖山埤渡假村。

端午連假期間，遊客於購票時主動出示身分證，經售票人員核對身分證號碼對中「5、0、6」任一碼，即享兒童票價100元門票優惠，對中任二碼可享半票75元優惠，若三碼全中則立即享有免門票入園優惠。此外，端午連假帶寵物入園的主人可享免門票入園(每隻寵物限優惠1名)，陪同3名享半價75元優惠，毛小孩入園再贈送寵物清潔收納盒1個(每日限量100名)，寵物還可免費搭乘遊湖船、遊園車(寵物不佔車位免費、有佔位以單程票價30元計)，讓端午節假期出遊荷包省更多。

身分證號碼對中「5、0、6」任一碼，即享兒童票價100元門票優惠，對中任二碼可享半票75元優惠，若三碼全中則立即享有免門票入園優惠。(照片/柳營尖山埤渡假村提供)

吃粽子是傳統的端午節習俗，但現代人生活步調繁忙，許多家長沒有時間親自準備材料、包粽子及炊煮粽子，為了讓來賓體驗包粽子的樂趣，渡假村特別於6/22端午節當日下午3時舉辦「南部菜粽DIY」活動，不但可以體驗親手包粽子，還可品嚐到自己包的南部菜粽，好吃又好玩。活動限額50名，當日住宿房客可優先報名。

連假帶孩子來旅遊可以體驗更多端午樂趣，尖山埤渡假村於6/22~6/24下午5時另推出「龍舟跑車趣味賽」活動，提供12歲以下住宿房客免費體驗，一般遊客於售票處加購限量龍舟跑車(每份100元)亦可參加活動。在講師的帶領下，親子一同製作簡單又有趣的龍舟跑車，作品完成後現場舉辦趣味競賽，挑戰成功者可獲得精美小禮物，歡迎來賓帶著孩子一同參加。同時晚間還舉辦免費生態夜觀活動，在導覽老師的帶領下探索園區夜間生物，為端午連假留下珍貴美好的回憶。活動詳情請洽服務專線06-6233888，或上渡假村官網查詢http://www.chiensan.com.tw。