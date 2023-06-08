國立臺南大學太陽能電池中心與南大衍生鴻躉公司參加2023亞洲指標新創展會InnoVEX，以「PV Circulator太陽能光電板回收解決技術方案」深受評審青睞，獲得ESG & Green Tech Award，也入圍創新解決方案獎。亞洲指標新創展會是全球唯一可同時媒合國際資金、製造夥伴、市場通路、媒體資源的展會活動，今年共有來自22個國家、400家海內外新創團隊參加，同時舉辦新創競賽，而臺南大學從中脫穎而出獲得獎項，消息傳回學校，師生與有榮焉。

世界各國為達2050淨零目標，未來全球能源幾乎90%電力來自再生能源，太陽光電與風力發電約占70%，而發展太陽能的後果是2050年全球廢舊太陽能光電板累計將達到74959.7~91262.6 萬噸，如何有效處理廢棄太陽能光電板成為需迫切解決的問題。南大太陽能電池中心傅耀賢教授研究團隊與鴻躉公司產學合作「太陽能光電板回收解決技術方案」，有效回收廢舊太陽能光電板，使垃圾變黃金，在參展過程中深受歐美各國廠商高度詢問及關注，使本技術增添無限商機及市場潛力。

「太陽能光電板回收解決技術方案」是響應循環經濟觀念，完全回收太陽能光電板，提出有效地回收產能去化並升級再製成更具經濟效益的商品，使廢舊太陽能光電板回收再造。南大傅耀賢教授團隊投入研發多年，原型機目前正在進行最後的參數調校與測試，預計今年6月投產。新廠最大處理量為每年1萬公噸，預估投產初期實際處理量約為每年2500公噸。在2023年參與美國國際消費類電子產品展覽會(CES)後，美國台商已接觸團隊，此外亦有其他創投表達投資意願，預計在下一階段的資金引進後，將為核心技術的精進與擴廠帶來新動能。

本次InnoVEX展會不僅提升本技術曝光度，更開啟了許多合作商機。其中，國內知名的塑膠大廠、太陽能板領導廠商等，皆主動聯繫進行合作洽談。此外，鴻躉公司獲選國科會TTA參加法國VivaTech代表團，更入選Intersolar Award 2023前十名，獲得在國際太陽能論壇向全球發表產品技術的機會，並將於6月前往德國參加歐洲最大的太陽能展會Intersolar Europe，推動臺灣綠色產業發展。

南大太陽能電池中心主任傅耀賢教授表示，研究團隊處理廢棄太陽能光電板設備量產技術成熟，因此在此時機將技術商品化量產，不僅可有效解決太陽能光電板終端處理問題，也提出我國太陽光電下一階段發展的解決方案，完成太陽能永續發展的最後一塊拼圖。