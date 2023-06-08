國立臺南大學視覺藝術與設計學系112級設計組畢業展「酉時匠」，最後一場校內展覽於6月8日順利圓滿結束，展出作品類型跨足遊戲設計、工藝設計、產品設計、平面設計、動畫等，展現南大學子的創作實力，讓參觀者留下深刻印象。

本展覽以「酉時匠」為核心概念，酉在古代同「酒」，意味着同學的創作過程經過長時間的醞釀，全心全意的投入在作品之中。「酉時」意旨日落後的時間，同學們沉浸在日夜的變換，迎接靈感的來臨。「匠」則指同學們表現的職人精神，一心貫注在創作，享受作品感帶來的喜悅。

南大視設系設計組14位同學，秉持專業精神，展現藝術的多元性與特色，發揮大學四年所學與一身才華，創作的作品參加2023新一代設計展與放視大賞，榮獲評審之肯定，當中入選作品分別為《Siulri》、《後台》、《Crypto Shadow Japan 月四十八怪》，值得肯定與讚賞。

新一代設計展南大師生合照。(照片/臺南大學提供)

最後一場校內展覽，吸引許多民眾、師生蒞臨觀看，南大視設系陳建發主任、李香蓮及侯忠穎老師於開幕茶會致詞勉勵同學。陳建發主任表示，本屆主題名稱「酉時匠」，相當適合作為同學們大學四年的總結。設計組雖然只有14位的同學，卻能進到新一代等展覽，獲得金點設計獎獎項入圍的肯定，實屬不易，相信在未來同學們會有更好的成果，繼續發光發熱。他也期勉同學們學習不止於課程時間，反而課後才是重點所在，本展雖是大學最後一次的展覽，卻是邁進下一個階段的開始，祝福同學們帶著大學四年所學，發揮「匠」人精神，創作出更優秀的作品，站上更大的舞台。

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