臺北市政府教育局為推動STEAM及新科技教育，推出暑期科技營隊活動，自112年6月12日中午12時至6月15日中午12時於「臺北市科技教育網」（https://techpro.tp.edu.tw/）開放報名！營隊課程包含STEAM、程式設計、大數據應用、生活自造、機電整合、物聯網、人工智慧AI等課程，共146梯次2,213名額（含親子營隊134梯次2,033名額），課程期間自112年7月3日至7月21日，歡迎北市大小朋友一同體驗科技魅力！

教育局表示，北市STEAM及新科技教育倡導「解決問題為導向」、「融入生活情境的專題式學習」，以此次開設的「生活智慧停車場」課程為例，課程以日常生活中的「停車場」為主題，引導學生於課程中學習使用程式語言及相關工具來設計開發智慧停車場系統，並提升停車場車位管理及用戶體驗；另外也針對現在最流行的生成式AI工具開設「ChatGPT聊天機器人」及「AI幫你成為youtuber」等善用「ChatGPT」課程，除此之外還有更多豐富課程，包含「機器人操作及應用」、「太陽能車」、「XR新科技體驗」等，此次營隊以實體課程為主，並搭配少數線上課程，也歡迎家長與學生一起報名親子營隊，享受親子共學樂趣！

暑期是自主學習的好時機，北市教育局特別辦理暑假STEAM及新科技教育營隊，帶領學生認識未來科技發展趨勢，並讓學生在假期中透過動手做及體驗式學習，度過快樂又充實的暑假時光，滿載而歸！營隊將於報名結束後統一以電腦抽籤排定錄取名單，歡迎有興趣的家長可於臺北市科技教育網（https://techpro.tp.edu.tw/）查詢及報名。