漢翔東海共同跨入軍工產業人才培育暨航太AI智慧製造！為了邁向全球重視的軍工、航太AI產業發展，漢翔總經理馬萬鈞與東海校長張國恩共同簽訂合作備忘錄，將以前瞻性的視野進行產業與學術的合作，攜手推動航太產業AI人才培育與智慧製造研發。

東海大學8日攜手漢翔航空工業，正式簽署雙方MOU合作備忘錄，未來朝打造航空領域的智慧製造研發與人才培育邁進。2019年起東海即與漢翔 合作互動，積極培育AI航太技術人才，提升台灣航太產業競爭軟實力。歷經近四年的合作，東海與漢翔航空公司的研發團隊，不僅有實質成果產出，更爭取外部資源如國科會、經濟部的資金挹注近1500萬元。東海圖資長楊朝棟表示，他們研究團隊設計了熱壓爐製程作動中不同電流情況的視覺化呈現方式，並且研究AI模型對熱壓爐設備進行異常預測預警。楊朝棟說，這項研究計畫的成功為複材關鍵製程的智慧製造產線應用奠定了基礎，並為進一步推動智慧化工廠的實現提供了寶貴經驗。

東海大學攜手漢翔航空工業，正式簽署雙方MOU合作備忘錄，未來朝打造航空領域的智慧製造研發與人才培育邁進。(照片/東海大學提供)

其中，作為其一領導東海團隊的資工系教授周忠信表示，過去在人工智慧與智慧製造領域上，與漢翔的合作成果極為豐碩。周忠信指出，成果中最特別是，將「人在迴路中」(Human-in-the-Loop)作為基因納入智慧製造框架中，這可有效幫助以技術密集為導向的航太產業，快速實現智慧製造轉型。

東海校長張國恩表示，東海大學過去與中部產業界的緊密合作，這不僅促進學術研究的實踐應用，更提供實際解決方案。本次與漢翔航空公司的合作，不僅有助於推動航太產業的智慧製造與創新，同時也讓東海學生能夠有機會實際參與航太項目，獲取實踐經驗並培養專業能力。張國恩說，相信這次的合作將為雙方未來帶來更多的成果，並在航太領域帶來更大的創新。

漢翔航空工業總經理馬萬鈞表示，他一直認為產學之間有鴻溝，但透過AI能與東海合作，期待學術界產出與技術理論能被產業利用，東海和漢翔攜手能把學術界的產出導入至製程中，已有完美的結合，未來將加深產業界與學術界之間的聯繫與合作，促進知識與技術的交流，這次的合作將為相關技術的應用和推廣提供重要支持，並為業界帶來更高效、更節能的生產模式，期待透過這次合作，能夠共同攜手開拓航太產業的未來，並為產業製造與人才訓練注入新的活力。