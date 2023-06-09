夢想淘心室6月9日【創時空】邀請到柒聞軼事工作室的李雅歆創辦人到節目中開聊前世與今生。中藥學系畢業的他，從小發現自己有異於常人的特殊透視前世的技能，除了可以透過面相得知客人的心事外，還能看前世，並且寫成相關的故事，因而興起了利用天命優勢創業助人。

柒聞軼事工作室可以客製化吊飾、手鍊、項鍊，透過一些礦石、金屬、木頭，製作出具有美感、文青，又能護身的飾品。(照片/柒聞軼事工作室提供)

李雅歆創辦人說：很累的時候不要逼自己站起來，暫停下來或許會更好，他創辦的柒聞軼事工作室，雖然不被母親認可，依舊追循本心做自己覺得應該做的事。工作室服務項目包含暢聊前世、了解自身的護身小物、前世故事的撰寫，以及傳統的收驚、符咒等服務，其中最特別的是客製化的護身小物，創辦人提到我們平常看到的護身大多都是護身符或是一些佛珠等等，但是柒聞軼事工作室可以客製化吊飾、手鍊、項鍊，透過一些礦石、金屬、木頭，製作出具有美感、文青，又能護身的飾品。

此外，在創業過程中李雅歆的家人其實是非常反對的，堅持下去時間久了也逐漸接受，他認為就算很累的時候，也自己承擔與吸收，不要給別人壓力，因為這樣的理念，柒聞軼事工作室也有提供客人身心靈療育諮詢的服務，透過卡牌或是聊聊天的方式，紓解客人的壓力或是心事的抒發，有需求的聽眾朋友，不要錯過今天的節目。

APPLE PODCAST: https://pse.is/525h7u

GOOGLE PODCAST: https://pse.is/4wmp63

KKBOX PODCAST: https://pse.is/52c5x9

SOUND ON : https://pse.is/526uwv

柒聞軼事工作室 FACEBOOK: https://pse.is/52j7m8