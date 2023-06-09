愛心神豬沉甸甸！東吳大學於8日舉行神豬撲滿秤重活動，呼應新竹縣北埔鄉公所創新思維，北埔鄉將農曆七月中元節傳統祭典「賽神豬」轉換成「養神豬撲滿，做慈善公益」活動，以撲滿集取愛心取代神豬飼養，發起用撲滿「神豬」辦理「領調」、「遶境」、「打料」和「普施」等傳統儀程，在兼顧百年文化傳承下，友善動物、落實永續，活動所得全數捐贈公益團體，將愛心傳送至社會需要角落。

「2023北埔中元藝民祭」邀請各認養單位於4月28日領調認養神豬撲滿，豢養期間自5月1日起至8月26日止，本次活動獲得各方響應，從北台灣的立法院到南台灣的屏東縣南州地區農會計有60單位參與認養。

與會嘉賓、師長大合照。(照片/東吳大學提供)

東吳大學愛心不落人後，USR計畫響應新竹縣北埔鄉公所「2023中元藝民祭」活動，認養神豬2隻，分養於2校區。以手邊零錢餵養神豬，涓滴成河，壯大愛心，扶弱送暖，透過師生的力量，讓愛心無遠佛屆。

北埔鄉公所配合活動，定期追蹤每隻神豬撲滿健康狀況，辦理公量作業。今日北埔鄉長莊明增偕同鄉民代表會主席徐鏡明親自率領磅重小組蒞臨東吳大學，與校長潘維大共同為東吳認養之神豬進行體檢公量秤重。期中健檢出爐，雙溪校區的金豬撲滿從四月底的2.3公斤，增重到21.85公斤，養肥近20公斤；城中校區的撲滿則從原來的2.6公斤，變胖為17.05公斤，裏頭滿滿的硬幣都是東吳師生的愛心。

東吳大學校長潘維大抱金豬撲滿，裏頭是東吳師生沉甸甸的愛心。(照片/東吳大學提供)

8月26日上午北埔鄉將進行神豬撲滿大進場秤重及愛心捐獻儀式，東吳大學亦將帶著認養的神豬們回到北埔，一起參加北埔藝民祭遶境踩街、打料、普施的熱鬧活動。鄉長莊明增表示歡迎全國民眾在8月26日一起到北埔逗鬧熱。