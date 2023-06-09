又見驪歌高唱，勞動部日前公布國內大學畢業生平均薪資，畢業生平均月薪為新台幣3.4萬元，各行業以製造業薪資4萬元最高，公共行政及國防或強制性社會安全次之。龍華科技大學校長葛自祥表示，該校許多學生在實習時，薪資即高於勞動部公布大學畢業生月薪，畢業後獲企業留用且認列實習年資，待遇更是水漲船高，為邁向職場成功的第一步。

葛自祥提到，許多有特色的優質科大產學鏈結廣，學子在校實習機會多，未來就業選擇機會也相對更多。龍華科大堅持特色辦學，在101年率先推出「訂單式就業學程」，以模組化課程設計，把學生在大學最後一年課程，轉化為銜接企業的第一年培訓，目前與217家知名企業合作開設達37個訂單式就業學程，近5年來平均留用率近7成，111學年度應屆畢業生中，參與實習學生的留用率高達76%，其中台積電實習生的留用率高達87.5%，友達、連達國際等公司留用率更達100%，顯見龍華學生的實務能力深受業界肯定。

龍華科大堅持特色辦學，產學緊密鏈結，111年產學合作金額高達3億3千餘萬元。(照片/龍華科技大學提供)

葛自祥指出，龍華科大所堅持的「二不二要」，其中「二要」是學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生。不只工科畢業生如此，商科或人文學科畢業生出路同樣寬廣。2023年龍華科大在《遠見》、天下《Cheers》評選中雙獲全國私立科大第一名，更是唯一入榜TOP 20的私立技專校院；不只在傳統工科領域普獲企業青睞，《遠見》調查在九大學科領域中－觀光休閒類畢業生企業評價TOP 5中，龍華科大亦勇奪全國私立科大第一，畢業生表現深獲企業主信賴與肯定。

葛自祥舉例，工程學院智慧機器人領域專班應屆畢業生彭同學，在台積電實習擔任先進封裝測試處模組副工程師，不加班月薪即高於3.8萬元，因主動積極且表現良好，又有專利、發明展及程式語言經驗，實習期間公司主動媒合至新部門，協助整合內部各個獨立的自動化系統，畢業後獲留用，年薪立即破百萬。

觀休系主任林昕翰說：「自去年10月國境開放加上疫情趨於穩定，許多企業主動邀約觀休系招募培育實習生，系上每位學生約有30個工作機會，其中有高達4萬7千元的實習薪資等著同學去爭取，學生從實習至畢業留任正職，期許畢業後能以儲備幹部晉升主管階層為目標，掌握疫後觀光休閒產業大爆發契機。」

龍華科大長期深耕產學合作，讓學生提前掌握產業趨勢。(照片/龍華科技大學提供)

葛自祥最後強調，學校秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，長期深耕產學合作，由於優質科大獲得產業重視與認同，歡迎學子選擇龍華科大，提前掌握產業趨勢並培養職場黃金競爭力。