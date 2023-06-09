一年一度的臺北羽球公開賽將於20日至25日在臺北市立大學體育館（天母校區）點燃戰火，來自馬來西亞、印度、韓國、日本、泰國、印尼等24個國家、282位羽球菁英齊聚臺灣一決高下。地主隊中華隊將由世界球后戴資穎、羽球一哥周天成、奧運雙打金牌王齊麟/李洋、盧敬堯/楊博涵及許玟琪等臺灣球迷最喜愛的選手領軍，帶領所有臺灣新秀好手，力戰群雄，為前進2024巴黎奧運而戰。

臺北羽球公開賽臺灣羽球一哥周天成勇奪男單冠軍。(照片/李天助、中華民國羽球協會提供)

臺北羽球公開賽是世界羽球聯盟(BWF)授權辦理的世界巡迴賽超級300級別（Super300）其中一站，賽事總獎金25萬元美金，每年均吸引全球排名前50名選手來臺爭霸。今年的賽事同時是巴黎奧運積分賽BWF Super300級別亞洲第一站，創下本賽事最強參賽陣容，包括有世界排名第3的奈良岡功大（日本）、世界第9的普蘭諾伊（印尼）、香港一哥伍家朗及混雙世界排名第7的吳塤閥/賴潔敏（馬來西亞），以及男雙世界排名第8的王耀新/張御宇（馬來西亞），高手雲集，喜愛羽球的球迷朋友千萬不能錯過。

體育署表示，臺北羽球公開賽近幾年吸引超過15,000人次進場觀賽，觀眾人數逐年倍增，從事羽球運動的人口也向上攀升，這種現象顯示體育署每年協助體育團體及縣市政府爭取上百場國際高競技水準賽事在臺灣舉辦的政策奏效，透過高水準賽事的舉辦，不僅提升我國運動競技水準，同時培養可觀的觀賽人口，甚至普及全民運動風氣，更讓全世界看見臺灣舉辦高水準國際賽事的硬實力。

今年臺北羽球公開賽一票難求，主辦單位首波推出預售套票組於5月20日正式開賣即秒殺， 6月1日中午全面販售一般單日票也造成搶購熱潮。由於臺北羽球公開賽近年都在臺北小巨蛋舉行，今年移師至臺北市立大學天母校區體育館舉行，因觀眾席有限，主辦單位特別在場外架設LED大螢幕直播球賽，讓搶不到票的球迷朋友們能夠透過電視牆近距離同步觀看比賽。

無法親臨現場的觀眾朋友也別擔心，2023臺北羽球公開賽同時由民視、中華電信MOD、Hami Video、Yahoo奇摩運動、達克運動共同轉播；中華電信MOD、Hami video則提供6天賽事的全程轉播服務，不論是透過電視、網路、還是手機，都可以全程即時觀看精彩賽事，一起為選手加油。