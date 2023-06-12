曾以《看見真實的北極》躍居博客來熱門暢銷書排行榜的陳維滄，今年更帶著東海大學圖書館出版新的書《旅行中看見真善美：探索人文國度 走訪聖堂險地》成為2023台北國際書展最耀眼的作家。邁入86歲陳維滄始終追逐夢想的不停歇，他的人生經歷和著作更鼓舞著無數人，書展後短短三個月後，他再推出新書《他們眼中的陳維滄》，他說：「今年86歲的我，一路走來，始終在追逐夢想！這樣的性格其來有自，他在出生3個月後，母親為了追夢，毅然決然地到東京昭和女子藥專（今昭和醫藥大學）深造，我被送到南投縣名間鄉，給阿姨們輪流照顧有關。」

東海大學傑出校友陳維滄以個人努力和貢獻對社會帶來了正面影響，他的故事透過《他們眼中的陳維滄》這本新書透露他的爸媽對他的影響，更帶領讀者了解他追夢圓夢的旅程，並向所有幫助他實現夢想的貴人、文友、粉絲和媒體人致敬，這本書且獲得多位知名人士的共同推薦，包括王茂駿、江秀真、李偉文、徐仁修、胡元輝、洪銘水、張國恩、陳若曦、陳瑞賓、楊朝棟、劉克襄和謝登元等知名人士，他們皆對陳維滄先生的追夢歷程和發光發熱的人生給予了高度評價，是一本值得期待和學習的書籍，這本書是委託川流文化教育基金會彙編，秀威出版社出版，且躍居博客來新書之列。

擁有不老攝影家稱號的陳維滄，不僅拍攝的作品，令人驚奇，他的生命也是時刻活得精采，東海大學經濟系畢業的他，畢業時獲得勞動獎，他表示自己從勞作教育中體會到勞動、勤奮、服務和助人的價值觀。(照片/東海大學提供)

擁有不老攝影家稱號的陳維滄，不僅拍攝的作品，令人驚奇，他的生命也是時刻活得精采，東海大學經濟系畢業的他，畢業時獲得勞動獎，他表示自己從勞作教育中體會到勞動、勤奮、服務和助人的價值觀。陳維滄畢業後曾輔佐職棒教父洪騰勝，擔任騰勝貿易公司的業務經理，在日本學習行銷的「魔鬼訓練」，並曾在兄弟棒球隊擔任過內野手，之後更創立了亞典公司，專營大理石加工禮品的國內外銷售。接著，他成立了慶宜貿易公司，並創立了慶宜合唱團，該團在六燈獎中屢獲佳績，贏得總冠軍。他還獨資創辦了谷威貿易有限公司，與全美第一品牌BOYDS合作設計代工泰迪熊，後來他更將幾米的作品文創商品化，每年創造近新台幣10億元的營銷金額，不到五十歲就財富自由的他開始展開旅遊攝影人生。

喜歡閱讀，且擁有多本著作的陳維滄表示，就讀台中一中期間，萌生了對文學夢想的初芽，東海大學經濟系畢業後雖然從商，但始終未忘懷對文字影像之喜好，而他除了閱讀外，更把時間與精力和所賺取的金錢用在社會公益上，2000年在香港成立了川流文化教育基金會，推動生態關懷、閱讀、樂教、藝術文化等相關活動，並為中港台的優秀清寒學生提供獎學金，支持弱勢族群和公益慈善機構，並促進偏鄉教育的發展。所有著作皆以公益為出發點，包括10本旅遊書、攝影集和筆記書，多數贈送給圖書館或用於公益和環保活動，以喚起大眾對於生態保護和世界文化遺產的關注。

陳維滄說，「我的父親是個默默行善的好人，在他往生後，兒女們才從埔里鎮公所那兒得知，幾十年來，他把每個月學校的配給白米、食油全都捐獻幫助弱勢。」因此也許是承襲了父親樂善好施的基因，從創業之初，便與妻子在神明前發誓，經營事業有成，必按盈餘比例撥捐給慈善公益，以落實「無緣大慈，同體大悲」的精神，他投資的北京印刷廠，更將盈餘全數捐助給大陸希望工程，並在偏鄉創立了22所希望小學和2所中學。