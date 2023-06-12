全球產業興起生成式AI浪潮，產官學界紛紛投入發展可信賴的生成式AI，加速臺灣掌握研發能力，義守大學引領生成式AI潮流，「傳播與設計學院」數位多媒體設計學系攜手國際頂尖AI企業NVIDIA，舉辦「生成式AI ChatGPT 國際講座」與工作坊，打造義守大學成為南臺灣人工智慧發展的重要基地。

義守大學攜手NVIDIA舉辦「生成式AI ChatGPT 國際講座與工作坊」，產學界雙強合作，打造南臺灣人工智慧發展的重要基地。(照片/義守大學提供)

「生成式AI ChatGPT 國際講座」在義守大學新落成的新媒體學習創作中心登場，吸引產學界人士熱情參與，邀請NVIDIA資深科學家劉冠良博士，分享國際生成式AI產業趨勢，以及NVIDIA 全球2023 GTC大會發表亮點和研發成果；另外，還有愛吠的狗娛樂公司內容長廖正雄，以生成式AI技術運用為主軸，介紹ChatGPT、Midjourney等創新產品在遊戲製作的應用與發展；地主隊義守大學，則是由數媒系主任孫志彬，以生成式AI的企業數位轉型策略為主題，帶來精彩的演講內容。

NVIDIA資深科學家劉冠良博士親自來到義大，向學生分享國際生成式AI產業趨勢。(照片/義守大學提供)

NVIDIA資深科學家劉冠良表示，人工智慧已經進入產業高速成長期，特別是國際大廠在生成式AI的研發與創新，將帶動一波AI產業新契機，因此他特別鼓勵在學學生，能多方瞭解生成式AI使用與特色，提升個人的設計能量與視野。愛吠的狗娛樂公司內容長廖正雄分析指出，國際遊戲產業已經開始導入生成式AI，特別是遊戲企劃、美術設計、遊戲程式設計等重要領域，例如ChatGPT導入遊戲程式開發流程，協助遊戲程式師提升遊戲設計品質與效能；在遊戲美術設計方面，能協助美術設計師多方面嘗試新風格與創意，因此學生的設計專題，也能體驗生成式AI技術所帶來突破性的創新思考。

數媒系主任孫志彬強調，攜手國際頂尖NVIDIA舉辦一系列生成式AI講座與工作坊，希望可以帶動新一波創新產學合作成果；尤其在生成式AI的協助下變成人人可為，學生透過運用生成式AI，整合到學習與生活中，發揮加乘效果累積更雄厚的實力。超前部署的義守大學接軌潮流，瞄準時代趨勢與國際頂尖NVIDIA產學合作，建置臺灣首座NVIDIA Studio x GIGABYTE協作空間，更運用NVIDIA Studio平台的軟硬體資源，首創元宇宙創新教學，獲得教育部「元宇宙創新職涯計畫」獎助，成為全臺大專校院的先行者。