「芒果要的就是你」暑期實習決選，6月10日在萬華時報大樓舉辦，第一階段入圍勝出的88位同學進行決選，爭取50席前往湖南廣播電視台進行實習交流的黃金門票。整場活動分為兩個階段，分別是「即興短影片製作」隨機分組團體合作於限定時間內拍攝剪輯出創意短片「秒針下的萬華」，和「現場面試」個人黃金60秒自我介紹和才藝表演加分題，入選決選的同學各自使出渾身解數，大秀才藝勇敢爭取評審加分項。

本屆主辦單位特別邀請到台灣大搜索、52法庭李曉玲製作人、金鐘獎李志薔導演、毛嘉慶廣播主持人與製作人、中華兩岸文經協會王雅芬秘書長，四位來自不同領域的專業評審，從幕前到幕後、從主持到製作與媒體行銷，給予學員不同角度的評比和建議以及最中肯和專業的指導和鼓勵，經過三關激烈競爭評選出最想走向媒體產業的年輕佼佼者，在7至8月一起在湖南衛視接受一個月的專業媒體技能實習與培訓。

玄奘大學林鈺婷同學使用競選海報的方式，讓評審對他印象深刻。(照片/中華兩岸文經協會提供)

「第六屆芒果要的就是你」更重視實習生的實作力，為尋找新媒體人才報名階段讓學員們填寫「芒果企劃人」、「芒果製作人」、「芒果影像人」及「芒果新媒人」海選還加入分組實拍短影片項目,讓學員重新檢視自身所長與協作能力,期許同學在實習期間能透過學校所學實務能力為未來人生更上層樓。

經過嚴格的評選，今日公布錄取的50位同學。(照片/中華兩岸文經協會提供)

經過超過8小時的嚴格的評選，今(12)日公布前50強錄取的50位同學，來自20所不同的大專院校，主辦單位將於7月8日舉辦行前會，預計7月12日赴長沙參與湖南衛視各知名節目企劃、製作、拍攝及剪輯實務技術。