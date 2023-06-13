睽違三年，青年學子最愛的暑期實習活動【芒果要的就是你】回歸啦，第六屆與往年一樣將選出50位優秀同學，前往湖南衛視進行為期一個月的實習，湖南衛視是亞洲排名第二大的傳媒集團，有幸入選的學子可以在那邊透過師徒傳承與團隊工作的學習方式增強自己的專業技能。

主辦單位中華兩岸文經協會宋智忱理事長致詞。(照片/中華兩岸文經協會提供)

主辦單位中華兩岸文經協會宋智忱理事長在海選時表示，本次徵選活動由湖南衛視和中華兩岸文經協會共同辦理，時際創意傳媒執行，湖南衛視芒果TV品牌位居亞洲第二大，是娛樂行銷的佼佼者，很值得年輕學子去觀摩與學習。此次徵選的對象不限科系的大學生及研究生，符合最近大家都在談的斜槓人生。

芒果TV製做過各大熱門節目，像是「乘風破浪的姊姊」、「披荊斬棘的哥哥」、「聲生不息寶島季」、「爸爸去那兒」、「我是歌手」等膾炙人口的節目，獲選學生將有機會將跟著優秀媒體前輩，手把手學習，開拓新視野。

承辦單位時際創意傳媒王儒哲總經理致詞。(照片/中華兩岸文經協會提供)

承辦單位時際創意傳媒王儒哲總經理提到，湖南衛視一家的營業額超越全台灣所有的媒體，能夠到亞洲排名第二大的電視台實習，是非常難得的機會，中時擁有29年歷史的大學博覽會對任何有助年學子提升自我能力與築夢的活動都會支持，呼籲同學要把握這次海選機會，多出去看看與學習，學會功夫為自己人生加分。

通過海選面試的錄取名單已於6月12日公佈，勝出的同學們來自20所不同的大專院校，期待本次50位傳播新秀到湖南衛視吸收兩岸優勢，日後能為傳播界開創新局，主辦單位將於7月8日舉辦行前說明會，預計7月12日赴長沙參與湖南衛視各知名節目企劃、製作、拍攝及剪輯實務技術。