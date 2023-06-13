2023第六屆芒果要的就是你決選於6月10日舉行，上午為學生即興影片製作，評審老師則同時進行第一階段影片資料的評分，下午則進入競爭激烈的短影片審查與現場面試，海選學生各出奇招，希望讓評審老師留下深刻的印象爭取加分。

義守大學施伊庭表示，隨機分組的組員都來自不同的大學，大家以不同的專長分工合作，我們目標明確，所以進行起來很快也很順利。

評審老師台灣大搜索、52法庭的李曉玲製作人。(照片/中華兩岸文經協會提供)

評審老師台灣大搜索、52法庭的李曉玲製作人表示，本次影片為90~120秒，重點要非常的清楚，我們比較注重在剪輯是否流暢以及有別於一般傳統新聞的製作方式，是能夠比較突出的。

義守大學森孫子朝同學拍攝素材。(照片/中華兩岸文經協會提供)

「第六屆芒果要的就是你」更重視實習生的實作力，為尋找新媒體人才報名階段讓學員們填寫「芒果企劃人」、「芒果製作人」、「芒果影像人」及「芒果新媒人」海選還加入分組實拍短影片項目,讓學員重新檢視自身所長與協作能力,期許同學在實習期間能透過學校所學實務能力為未來人生更上層樓。