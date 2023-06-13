南華大學於10日在正行中心舉辦「111學年度畢業典禮」，今年畢業生總計有1,177位，其中大學部984位、碩士班191位及博士班2位，博士班畢業生分別為許格嘉、杜氏燕等二位。該校董事長慈惠法師、駐校董事覺禹法師、前法務部長施茂林、嘉義市政府教育處處長林立生、大林鎮鎮長許有疆、嘉義救國團總幹事葉淑貞、該校校友總會理事長許崑峯以及雲嘉南地區的高中職校長、主任等貴賓出席共襄盛舉， 祝福畢業生邁向新旅程。

南華大學畢業典禮由校長林聰明主持，副校長暨教務長李坤崇推薦授予學位。為讓畢業生感受畢業典禮神聖的一刻，今年特別邀請校長、副校長、各院院長、各系師長及貴賓一一為畢業生撥穗及頒發傑出畢業生奬牌，讓畢業生們留下感動且難忘的回憶。

南華大學畢業典禮由校長林聰明主持。(照片/南華大學提供)

南華大學校長林聰明勉勵畢業生要感恩惜福，感謝創辦人星雲大師、功德主及董事會長期對學校的支持，提供良好的教學環境及多元的學習資源。大學畢業是另一階段學習的開始，無論未來是繼續升學或就業都要秉持「終身學習」的態度，隨時提升自我，才不會受到AI的衝擊，並且也要提升外語能力及國際視野接軌國際，同時也要關心環境永續的議題，並將「做好事、說好話、存好心」三好精神落實於生活中。

該校董事長慈惠法師指出，「做人是一輩子的事」，南華學生是在三好校園中學習與成長的，更要時時行三好。同時也勉勵畢業生要與人為善、廣結善緣，做人就會成功，事業也會更順利。

前法務部長施茂林對林聰明的辦學表示相當肯定，不僅在生命教育、環境教育方面獲獎無數，日前更連續四年獲英國泰晤士高等教育(THE) 世界大學影響力排名，全球401-600名，相當不容易。施前部長以「做自己的主人、培養跨領域專業、不要被AI淘汰、貫徹到底」四句話勉勵畢業生，期許畢業生要為自己的決定負責，要跨領域學習與時俱進才不會被淘汰，做任何事情要有自信並且堅持到底。施茂林更特別贈送200株黑松予南華大學，期許畢業校友大樹成林、遍布全球。

今年畢業生共有75人獲獎，分別有學行卓越獎、學生團體貢獻獎、服務學習菁英獎等三個獎項。畢業生致詞代表由畢業生聯合會會長幼兒教育學系王佑芯與副會長文化創意事業管理學系汪宗威擔任，感謝創辦人星雲大師發起「百萬人興學」，其辦教育的精神和信念令人欽佩，雖然星雲大師已化世圓滿，但大師無私奉獻的精神將永存在大家的心中，希望無論是畢業生或是在校生都應秉持感恩之心，向大師致敬與學習，秉持三好的精神在未來的職場上發光發熱，展現南華人的榮耀。

校長林聰明為畢業生撥穗。(照片/南華大學提供)

今年完成2+2雙學位的有三位學生，國際企業學士學位學程洪爾均同學代表致詞表示，感謝創辦人星雲大師在全世界創辦五所大學，並成立「佛光山教團系統大學」，也感謝學校提供多元的學習資源，讓他可以在大學四年期間跨國留學，修習2+2雙學位，即將取得南華和美國西來大學兩個學位。

南華大學畢業典禮有歡笑、有感動、有不捨、有祝福，1,177位畢業生在師長們一一撥穗下正式畢業，也在惜別歌的樂曲中，帶著師長的勉勵與學弟妹的祝福，邁向人生的新旅程。