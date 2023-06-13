新北市立國民中學112學年度教師聯合甄選初試，今(112)年開缺共計162名，一般組中包含普通類科108名、特教身障類科15名、特教資優類科9名及專任輔導教師類科11名；實驗組中則含普通類科12名、特教身障類科1名；偏鄉組則含普通類科5名、專任輔導教師1名。

教育局表示，今年國中教甄報名人數共4,174人，平均錄取率約3.88%，經統計今日教甄到考率達85.5%，缺考人數為 605 人，錄取率亦將提升。本次國中教師甄選初試考場設於海山高中、大觀國中及江翠國中三校，試場計146間，其中含2間特殊試場，提供身心障礙考生特殊應考服務。

國中教甄考生進行筆試。(照片/新北市教育局提供)

今年開設雙語缺額計有理化、生活科技、資訊科技、健康教育、視覺藝術、表演藝術、童軍、家政，總計8科共21名雙語專長科目缺額。持續鼓勵應考人精進增能，培養雙語教學能力，除了報考雙語專長科目將大大提升錄取率外，亦能貢獻所長嘉惠學子，打造融入生活的浸潤式雙語學習環境，提升學生英語力。今年也首度開設本土語(閩南語)，開缺共計6名，以協助各校持續推動本土語教育，落實融合教育及尊重多元族群文化的精神。

國中教甄考生應試前場景。(照片/新北市教育局提供)

教育局特別提醒，今年度初試錄取名單將於6月17日下午9時前於新北市教育人員聯合甄選報名系統網頁公告。複試報名時間為6月19日上午9時至中午12時，請初試錄取人員親至新北市立溪崑國中現場報名。此外，新北市立國民中學112學年度教師聯合甄選偏鄉組複試，將於7月7日上午8時至中午12時開放線上報名，無論成績是否錄取一般組，均可持初試成績報名參加，請應考人密切注意新北市教師聯合甄選報名系統之相關公告訊息(網址：http://career.ntpc.edu.tw)。詳細報名作業請應考人依簡章內容辦理。