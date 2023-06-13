臺南市政府教育局於11日上午在新南國小舉辦臺南市2023總統教育獎頒獎典禮，由市長黃偉哲頒獎予16位獲獎學生，表揚學生積極向上、不被逆境打敗的生命態度。現場有教育局長鄭新輝、李啟維議員、社團法人中華光點兒童重症扶助協會暨臺南重症協會陳妙芬女士及各校校長共同參與，並安排賢北國小王沐晴及永福國小何品諭等2位獲獎同學上臺表演展現長才，博得滿堂彩。

臺南市長黃偉哲表示，這些獲獎學生雖身處逆境，卻不向命運低頭，以樂觀的態度面對生命難題，並且化悲憤為力量，十足展現出生命韌度及永不放棄的精神，值得嘉許，也期許這些學生未來持續朝夢想前進，盡情發揮生命熱力和影響力。

教育局長鄭新輝表示，本次臺南市國中小有2人獲選教育部2023總統教育獎，其他初審通過的學生亦表現相當優異，特別辦理頒獎典禮，由市長黃偉哲頒獎肯定與表揚，也希望大家能向這些學生看齊，替社會帶來更多正面影響力。

教育局表示，臺南市本次市級總統教育獎共16位學生獲獎，其中8位學生獲得特優，並代表臺南市參加教育部複審，最後由賢北國小王沐晴、鹽水國小蔡家興獲選2023總統教育獎。另外，海東國小吳子賢、永福國小何品諭、柳營國中李智恆、南新國中高家和、東山國中柯亭伊、西港國中田佳佩等6位同學則獲2023總統教育獎奮發向上獎。另有8位學生獲臺南市優等，分別為小新國小羅慈薰、六甲國小楊鈞勝、新橋國小張景皓、新進國小趙翊晴、麻豆國小蔡渝涵、關廟國小周語媗、善化國中莊宇翔及忠孝國中王心慈。

臺南市長黃偉哲與賢北國小王沐晴和忠孝國中王心慈合影。(照片/臺南市教育局提供)

教育部2023總統教育獎得主-賢北國小王沐晴曾於111學年度特殊教育學生才藝比賽個人賽獲特優(表演客家歌謠)，也應邀為臺南市頒獎典禮進行開幕表演，以她優美的歌聲揭開頒獎序幕，驚豔全場。本次年紀最小的獲獎者-永福國小三年級生何品諭，年紀雖小，但志氣最高，她的夢想就是上臺表演，教育局這次也特別邀請她上臺表演跆拳道品勢項目。何品諭同學雖是重度聽損，但在母親積極帶她尋求早療資源及長時間訓練下，她咬字清晰流利，旁人都難以察覺她是聽障生。品諭才藝多元，參加校內外的朗讀、演說、跆拳道、大提琴、鋼琴等各類比賽，都表現亮眼，名列前茅。