臺北市公私立國高中111學年度畢業生市長獎頒獎典禮於11日在大安高工活動中心舉行。首先上午登場為公私立高中組，下午為公私立國中。今年主題為「典範優質，夢想奔馳」，以此期盼每一位莘莘學子能持續致力於品格修養、精進自己的傑出領域，堅持目標而不斷向理想邁進。臺北市蔣萬安市長及教育局湯志民局長親臨頒獎典禮會場勉勵得獎學生，且親自頒獎並與得獎者合影留念。

本學年度榮獲市長獎高中學生共計有784位、國中學生有1,078位，這些獲獎同學，在求學歷程中多是戰戰兢兢、認真負責、樂觀進取，在學業、才藝或服務學習上有突出表現，足以成為其他同儕學習的楷模。

其中，蘭州國中楊茵淇同學擔任拳擊隊副隊長，榮獲總統盃及全中運冠軍，並且榮獲校內語文競賽英語朗讀第一名。另外，螢橋國中朱孝智同學入選國手前往泰國參加亞洲青少年巧固球錦標賽榮獲冠軍，平常在校尊重師長遵守學校規定，努力上進，在家孝順父母友愛兄弟，獲得校內師長的肯定。至善國中周菖茗同學不僅多次在國內武術競賽獲得佳績，也曾於臺北市語文競賽 (本土語言類)榮獲閩南語朗讀北區優等，朝著文武雙全的目標努力邁進。

育成高中李睿珊同學，從小單親家境不富裕，但性格樂觀進取，積極參與許多志願服務，將愛心化為助人力量，主動參與籌辦偏鄉教學計畫，協助社福團體線上銷售募資並榮獲第22屆台新青少年志工菁英獎-傑出志工獎及第20屆Formosa女兒獎-社群經營獎，時時散發正能量，足為典範與楷模；大同高中陳鼎斌同學積極利用課餘時間，增進寫作能力、涉獵文學專書，準備並參加各種全國性文學比賽以拓展視野，榮獲第十三屆桃城文學獎小品文組第一名、2022年後山文學獎散文類高中職組優選，第49屆香港青年文學獎新詩初級組優異獎等，獲獎無數，證明了文學方面的能力與才華。

大同高中陳鼎斌同學。(照片/臺北市教育局提供)

靜心高中侯熙玠同學擁有目標理想，懂得發揮所學，學以致用，在AI人工智慧與數學探究方面有優異表現，曾於中華民國計算語言學學會舉辦之計算語言學研討會ROCLING、中華民國人工智慧學會TAAI、臺灣網際網路研討TANET上發表人工智慧中英文論文並榮獲111年美國高中數學聯賽ARML Local-個人和團體銀獎。

靜心高中侯熙玠同學。(照片/臺北市教育局提供)

頒發市長獎的宗旨為表揚勤學不懈、積極挑戰且關懷社會的畢業生典範，這些同學用正向的心態決定了自己的高度，穩紮穩打地構築人生經歷，以今日之優質基礎，成就明日之無限夢想，為自己與社會創造更多的美好價值。