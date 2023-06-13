東海大學建築系畢業生再創佳績，2023畢業生錄取常春藤等名校打破雙位數，連續兩年表現亮眼。繼去年畢業生錄取麻省理工、哥倫比亞大學、哈佛大學及康乃爾大學後，今年更創下佳績，除了有同學錄取哈佛大學、哥倫比亞大學外，還有人錄取賓州大學、英國倫敦大學等名校。

東海一向被視為擁有一流文、法、商等人文社會學科的綜合大學，值得一提的是東海工學院在泰晤士最新公佈2023世界大學工程學科指標排名中，在國內僅次於台清交成台科五所大學，躍居全台第六。東海在國際排名今年表現更是亮眼，連續四年奪下2023年泰晤士「世界大學影響力排名」台灣（非醫藥類）私立大學第一名的佳績，此次東海在永續發展第7項指標「可負擔的潔淨能源」領域指標以81.5分傲視群倫，奪下全球排名第四名，台灣第一，並同時在永續發展第6項「淨水及衛生」、永續發展第11項指標「永續城市與社區」和永續發展第12項指標「責任消費和生產」三個領域獲得台灣第一。

東海在國際排名今年表現更是亮眼，連續四年奪下2023年泰晤士「世界大學影響力排名」台灣（非醫藥類）私立大學第一名的佳績。(照片/東海大學提供)

此外，東海大學建築系長期重視專業與人文教育的國際化程度的建築系，繼去年畢業生錄取哈佛、麻省理工、哥倫比亞大學及康乃爾大學等常春藤名校後，今年更創下同一年打破雙位數的佳績，共計十位畢業生今年再次錄取哈佛、哥倫比亞大學、密西根大學、美國賓州大學、英國倫敦建築聯盟、英國倫敦大學、荷蘭台夫特理工大學，東海建築系對於連續兩年都有畢業生攻上哈佛等名校與有榮焉，這些學長姐也將成為下一屆學弟妹的典範。

東海創意設計暨藝術學院院長許和捷表示，建築系師生擁有優良的歷史與傳統，以及國際化的學習環境，歷年來表現皆相當優異，今年建築系繳出雙位數畢業生錄取海外名校的成績可說相當亮眼，建築系團隊今年五月也於義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）承辦文化部所屬國立台灣美術館主辦的「第18屆威尼斯建築雙年展－台灣館」〈地景中未完成的協議－台灣改裝〉計畫，讓威尼斯建築雙年展台灣館呈現出「最台灣的一次建築雙年展」，成果獲得國際肯定。