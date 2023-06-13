為提供全國學生音樂比賽優秀師生們音樂交流學習的機會，並作為全國學生表演藝術類競賽賽後推廣系列活動之一，教育部會同國立臺灣藝術教育館辦理「全國學生音樂比賽特優團隊聯合音樂會-藝享青春II」，集結來自11縣市19所榮獲全國學生音樂比賽特優的學校團隊，在國家級音樂場館齊聚一堂，盡情揮灑音樂之夢，將在18日至19日於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳、榕樹廣場及戶外劇場辦理，預估逾千名學生共同參與演出。

教育部表示，本次參與隊伍均經歷長達4至5個月選拔，從全國學生音樂比賽縣市初賽中脫穎而出，並贏得全國賽特優殊榮後，再參與音樂會的甄選，歷經3輪審查程序得以獲選登上衛武營舞臺。而在第1屆的基礎上，112年不僅在樂團數量與演出場次由1場7所學校增加至4場19所學校，在樂團類型與演出形式上也有所突破，除了室內音樂會，更規劃有戶外空間、行進樂團、打擊樂合奏等演出，藉由多元的展演形式，樂迷將可享受各類樂團所帶來的青春熱力與豐富趣味。

18日下午1點於榕樹廣場與晚間7時音樂廳由臺北市私立靜心高級中學等8校進行演出，同日下午4時30分於戶外劇場則由高雄市高雄高級商業職業學校等5校行進管樂團帶來演出，19日晚間7時於音樂廳的則由高雄市立新興高級中學等7所學校擔任壓軸登場演出。

高雄市立高雄高級商業職業學校樂旗隊。(照片/教育部提供)

參與演出學校之一嘉義市立嘉義國中校長陳仁輝表示，這一次能登上衛武營舞臺演出，對學生而言是莫大的鼓舞與肯定，更珍視這得來不易的機會，一定會全力以赴展現最好表演，也期勉學生成為傳播藝文氣息的新興種子。國立戲曲學院戲曲音樂系主任游素凰則表示，全國學生音樂比賽是音樂教育界年度盛事，該系自100年起從未錯過賽事，本年度更有機會站上全臺獨一無二衛武營葡萄園式座席所環繞的舞臺獻藝，並和優秀團隊彼此觀摩、相互切磋，著實倍感榮耀。

新竹縣成功國中吳嘉宸同學分享，非常期待與其他特優團隊一起參與表演，一起享受這舞臺。跨海來到衛武營的馬公國中國樂團團員魏君卉同學表示，同學們早在報名全國賽的時候，就約定要努力拿到特優，報名甄選這場演出。對於能夠獲選演出，除了感到開心外，也非常感謝這一路來幫助過他們的澎湖縣政府、師長、家長，以及音樂會幕後所有的人，這樣的機會對於離島的學生而言太難得，也將是一次人生中難忘的回憶。

全國學生音樂比賽特優團隊聯合音樂會活動海報。(照片/教育部提供)

音樂會合辦單位國立南科國際實驗高級中學老師張育瑋表示，除規劃一連串精采室內、室外音樂會外，本屆更有一大亮點，便是19日在衛武營排練室舉辦的「音樂團隊經營與管理講座」，將邀請樂團重量級講師，分別就樂團營運管理、團練方式、管樂及打擊社團教學來進行分享與對話，並實際與樂團進行示範講解，以精進第一線樂團指導老師專業知能，並回饋到學生音樂學習內容。

歡迎全國愛好音樂的民眾一起參與音樂會(售票資訊https://www.opentix.life/event/1658391580291239937)，至於樂團講座則可至全國教師在職進修資訊網報名。教育部表示，未來將會同藝教館持續辦理音樂會帶領學生至國家級展演中心演出，也將繼續透過「112年好優Show學生藝團活動計畫」，補助各縣市政府轄內表演藝術類競賽獲得優等以上的學校團隊至全臺各地展演，以鼓勵學生彼此觀摩學習，培育藝術人才並豐富美感體驗素養。如欲觀賞音樂會活動精彩片段也可至教育部表演藝術平臺-藝秀臺欣賞(https://artshow.edu.tw)。