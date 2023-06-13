玄奘大學應用心理學系與苗栗醫院精神科攜手合作，於昨(12)日舉辦實習成果發表會，頒發實習證書給實習同學。此次活動凝聚了臨床心理學領域的專家、學者以及未來的臨床心理師們，共同討論臨床教學成果和產學研合作的未來發展。

天災人禍頻傳，人心浮動，臨床心理師有助於社會安定，協助民眾安居樂業並安頓身心，其重要性不容小覷。玄奘大學應用心理學系與苗栗醫院精神科長期合作，每年以實習或見習方式培養學生臨床知能，讓學生畢業後能成為臨床心理師。

玄奘大學應用心理學系的邱怡欣老師和古永利老師於12日早上出席苗栗醫院精神科舉辦的實習成果發表會，與醫院督導共同頒發實習證書給實習同學，並與林彥雄副院長、黃堂彥醫院秘書、黃千峯精神科主任、湯永城教研部主任、何春吉督導相談甚歡，熱烈討論臨床教學成果和產教研合作，未來玄奘大學師生團隊和苗栗醫院精神醫療團隊將持續合作並定期發表臨床論文。

現場其他參與人員包含玄奘大學應用心理學系畢業的系友劉虹萱臨床心理師、玄奘大學、中山醫學大學、與銘傳大學三所學校的實習心理師、以及玄奘大學應用心理學系的七位準實習心理師。值得一提的，是玄奘大學各階段系友和學生們能與醫院督導和學校教師齊聚一堂，在臨床場域相會共學。

何春吉督導表示，感謝玄奘大學應用心理學系協助學生具備良好的基礎專業知識，也特別感謝苗栗醫院能提供教學資源，讓實習生在臨床實務上得到良好的啟發和訓練。

何春吉督導與實習心理師合影。(照片由/臨床心理師何春吉提供)

畢業於玄奘大學應用心理學系的臨床心理師劉虹萱表示，在苗栗醫院受訓至今1年多，感謝督導願意隨時提供支持與建議，也非常欣賞臨床團隊夥伴，在苗栗醫院的受訓過程是豐富且扎實的。

另外兩位實習心理師杜思糅和范姜呈軒也分享了他們在實習過程中的收穫和心得。杜思糅實習心理師表示，他很珍惜即將結束的駐地實習訓練，也非常感謝學校督導及機構督導多次即時的教導，期許自己日漸專業並服務更多有需要的人。范姜呈軒見習心理師則表示，他喜歡學習使用不同的衡鑑工具和心理治療技術幫助病人緩解症狀或心理問題，見習的益處是得以將病理學知識和臨床問題串聯，這是從書本無法獲得的重要經驗。張巧旻見習心理師表示，這一年來的通勤日子雖然很辛苦，但是在苗栗醫院能夠學到的知識和應用都是非常寶貴經驗，非常感謝醫院督導、團隊、和學校老師的栽培。

與會學生鄭瑞騰同學表示，今日從學長姐們的報告中學到許多深刻的臨床實務經驗，期待自己珍惜即將開始的見習，培養臨床能力。陳惠珍同學則表示，專業養成是一條辛苦的路，身心靈都歷經三溫暖式的試煉，相信今年投入見習之後，會感到暢快淋漓、矛塞頓開！

最後，老師邱怡欣表示，教育是薪火相傳、教學相長的工作，樂見學校與醫院繼續合作並創造多贏，希望學生們和歷年畢業的系友心理師們能夠懷抱初衷，貢獻所學，展現身為醫事人員高尚的醫德，也期待玄奘大學應用心理學系繼續培養更多具備良好素養和專業能力的臨床心理師。