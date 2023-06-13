新北市私立獲教育局創新教育加速器計畫挹注，打造獨特品牌。今(13)日攜手臺灣Superior卓越凹痕修復、日本TRUST DENT Group,Inc.集團，簽訂亞洲區汽車無漆凹痕修復技術認證MOU。並邀美國汽車無漆凹痕修復大師Myke Toledo進行專題演講，揭開產業發展趨勢與未來商機。同場也與日本汽車無漆凹痕修復大師Kenji Oshimi進行實際修復技術交流。國際車廠技師解構汽車微板金技術精隨，有助南強工商打造產業未來新美學。

新北市私立南強工商今(13)日攜手臺灣Superior卓越凹痕修復、日本TRUST DENT Group,Inc_集團，簽訂亞洲區汽車無漆凹痕修復技術認證MOU。(照片/新北市教育局提供)

新北市私立南強工商邀請日本汽車無漆凹痕修復大師 Kenji Oshimi進行實際修復技術交流。(照片/新北市教育局提供)

教育局表示，今年為全面推動技職教育國際化元年，本次南強工商攜手台美日大廠、國際技師，超前部署未來汽車新興產業發展趨勢，培植更多汽車創新修護技術專業人才，值得讚賞。同時鼓勵青年學子勇往「職」前，開拓未來投入汽車新興產業的生涯夢想，成為國際認證的頂尖人才。

南強工商校長李恆霖表示，在創新教育加速器計畫的支持下，學校首創汽車微板金無漆凹痕創新修復技術(Paintless Dent Repair，PDR)專業人才培育中心，並致力於各教育階段人才養成，同時結合新北市國中策略聯盟，提供國中師生最新的微板金創新技術體驗，辦理汽車產業參訪，讓國中生鄉野踏查認識汽車產業。

李恆霖也指出，此次簽署MOU，雙方合作成立無漆凹痕修復技術國際認證訓練基地，由南強工商提供初階課程培訓，引導學員學習新技術，深度進階課程則與臺灣Superior卓越凹痕修復合作，並規劃國際證照班課程，安排到日本考取國際證照，培育汽車產業國際技職人才。

汽車科學生陳俊翰表示，高二彈性課程接觸微板金技術，經過多次練習之後，學會利用光線板判斷凹凸、利用技術修復凹痕，短時間內修復板金原本的樣子，讓車體凹痕修復更快速、便宜且美觀。自己也開啟於汽車微板金（PDR)領域就業的想法，希望能精進技巧、取得技術國際認證，積極儲備職業生涯技能的競爭力。

教育局表示，新北市獨創教育創新加速器計畫，以「跨國」、「跨學制」、「跨領域」為核心，挹注南強工商結合美日國際大師、產業及扎根國中小，跳脫傳統汽車科課程，銜接國際技術趨勢研發創新課程。更透過全國唯一「新北NO.1技職6.0」技職教育政策白皮書，未來4年8億翻倍經費挹注，持續以前瞻未來的教育思維，著重學生所學專業技術與產業務實接軌，讓每一孩子找到對的位置，適性發展，培養世界頂尖人才。