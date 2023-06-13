教育部辦理「112年度氣候變遷創意實作競賽」，國立臺灣大學隊伍作品「黃河之水天Sun來」，以低成本發展具有光熱響應的薄膜，應用在海水淡化程序，把海水變飲用水，可望解決水資源危機，自入圍決賽的30隊伍中獲評選委員青睞，奪得金獎肯定。

為鼓勵學生發揮創意，並應用專長落實執行氣候行動，教育部自105年起持續辦理氣候變遷創意實作競賽，迄今已邁入第8屆。為拓展與各相關部會的夥伴關係，本屆由教育部邀請行政院環境保護署、行政院農業委員會擔任特別獎贊助單位，除原有獎項外，再增設6個獎項，針對淨零轉型、調適能力，以及可應用於農業相關領域的作品進行遴選，期待發揮競賽作品成果的綜效。

臺灣大學化學工程學系學生周鼎勳、吳柏均、葉佾叡以「黃河之水天Sun來」為題，聚焦氣候變遷可能造成的缺水議題，並以薄膜蒸餾技術作為解方，把海水變成飲用水，獲選為「金獎」作品。為了降低薄膜製造的成本，團隊以靜電噴塗方式來塗佈低價碳黑，並發展具有光熱響應的薄膜，將其利用在奈米光子光熱薄膜蒸餾（NESMD）測試，實驗模型1天可淨化60公升的河水供人飲用。

獲得「銀獎」及環保署「淨零轉型實踐特別獎」雙料獎項的勤益科大隊伍，看到臺灣1年產生上億個廢棄香菇太空包的問題，作品「燒包菇菇」開發創新生質能發電系統，結合乾燥、燃燒與發電設備，以鍋爐排放廢熱乾燥香菇太空包，並以其作為燃料，燃燒的能量可提供有機朗肯循環發電，減少碳排放。

國立勤益科技大學隊伍—太空wet基，銀獎暨環保署淨零轉型實踐特別獎作品「燒包菇菇」。(照片/教育部提供)

首次由行政院農業委員會增設並遴選的農業特別獎「金獎」，由陽明交通大學團隊作品「食物銀行」雀屏中選，作品發想是將糧食分配以「零食怪獸App」進行規劃，再重新進行分配與管理，創造數位剩食循環生態圈，避免食物浪費，進一步減少氣候變遷對食品生產所造成的影響。

國立陽明交通大學隊伍—零食怪獸，農委會農業特別獎金獎作品「食物銀行」。(照片/教育部提供)

本屆參加決賽的30支隊伍從逾120支參賽隊伍中脫穎而出，最終有13支隊伍獲得共17個獎項，其中環保署及農委會贊助的特別獎，除了提供競賽學生更多的鼓勵，也協助學生從更多元的角度深化對氣候變遷調適及減緩的認識，突顯「氣候變遷」議題跨領域及跨學科的特性。

本屆獲獎隊伍作品可至「教育部氣候變遷及教學資訊平臺」（網址：https://climatechange.tw/）瀏覽，另預計在10月20日至22日「2023臺灣氣候行動博覽會」也將在現場進行展示。