誰都知道減重的不二法門就是「少吃多動」，然而往往是「理想很豐滿，現實很骨感」。尤其是經過一整個冬天的放縱，再不甩掉「重金養成」的肉肉，就得面臨夏天「曲線畢露」的傷悲。所以，從三月起，慈濟科技大學展開為期二個月的「2023唬哩瘦」，共64名教職員生參與，瘦了171公斤，減下134.8％體脂率，平均每人減重2.7公斤、體脂率減少2.11％。

本次「2023唬哩瘦」還設定參賽門檻，需BMI大於或等於23，或體脂肪率高於30才能報名，並以三人為一組，限組隊參加，目的就是希望打團體戰，藉由彼此相互督促，達到最佳效果！果不其然，減重第一名的人事室同仁練美君，就瘦了12.5公斤。

人事室同仁練美君表示，需每天拍攝三餐照片回傳群組，若有人忘了，可直接走到同事座位旁「關心」，也得依照每週減重進度「照表操課」，連週末假日都不忘傳訊息，提醒「自我控制」。學務處衛保組長李洛涵表示，每逢連假大魔王，難免相約聚餐、大吃大喝、妥妥的「放飛自我」。所以，「2023唬哩瘦」特地祭出殺手鐧，推出「連假體重不復胖獎勵」的低卡甜點，以免連假一結束，體重也回不去了。

教職員生每兩週量一次體重，時刻提醒自己不能變胖。(照片/慈濟科技大學提供)

減少體脂率7.7％的文宣公關組同仁蔡淵轅表示，體態明顯的改變，衣服尺寸從L到S，罩杯也沒有縮水，可謂成就感十足，以前為了減重，曾一天只吃一顆茶葉蛋，導致胃痛、低血糖、頭暈，如今組隊參與「2023唬哩瘦」，不但沒少吃，還嘗試拳擊有氧、皮拉提斯、ZUMBA等運動。「原來，減重不只是要瘦得健康，更要養成良好的生活習慣！」

「千萬不能靠減肥藥！絕對會反彈！」總務處事務組同仁胡碧虹表示，曾嘗試坊間宣傳的減肥藥，短短一個月就瘦了10公斤，結果一停藥，三個月就「恢復原狀」，更引發多次心悸！總務處採購同仁陳湘昀表示，只不過把飲料改為無糖，再把零食全「打入冷宮」，就順利瘦下12.1公斤，原來「管住嘴、邁開腿」，真的是比什麼減肥藥都有效！

推動「2023唬哩瘦」的學務處衛生保健組長李洛涵表示，肥胖不只是慢性疾病，也會造成心血管和代謝性疾病，更是全球首要的健康問題之一。期待教職員生都能養成均衡飲食和規律運動的習慣，循序漸進的健康減重。