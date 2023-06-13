大同大學機材系副教授吳錫芩獲2023年中華工程教育學會教學傑出獎。吳錫芩感恩「在教與學的路途中，跟學生一起實現自我」，同時感謝學校、同仁的支持與協助。

吳錫芩的專長為生醫材料、奈米生物技術、組織工程，在系上開設「組織工程與再生醫學」、「探索人造世界的奇妙材料」、「漫談生活中的真材實料」等課程。充滿熱忱且付出心力，自主規劃並持續深耕教材製作、教學方法、教學活動設計，透過「以學生為中心」的教學方式，從教師講述轉為互動雙面向。

利用數位網路讓學生預習、複習，結合「多元及師生、生生互動共學的實體面授，激起學生內學習動機，進而引導學習、提升學習成效，培養主動學習、探索知識的跨域和解決問題的能力。並採教師課程講授、業師分享、動手實作與企業實地參訪的教學策略，協助學生累積學習經驗並嘗試發展出適合自身的學習策略。

吳錫芩在2013、2018、2020年獲本校教學優良教師（創新教學類）。於2017、2018執行教育部教學實踐研究計畫，獲選2019年「教育部教學實踐研究計畫」績優計畫，除傳統講授法外，強調參與式學習，引導學生操作、討論、完成課程專題實作，是本校第一位獲選教學實踐研究計畫績優計畫之教師。

吳錫芩曾說「眼睛所看到的一切，都跟材料有關。材料是一個讓世界璀璨、變化多端的魔術」，希望透過各種可能的方式，帶領學生探索材料工程的世界，體會學習的樂趣。