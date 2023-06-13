新北市板橋某私立幼兒園近日被爆出教保人員疑似有餵藥事件，針對此次事件，新北市教育局也召開記者會說明。

專案於6月10日成立私幼專案辦公室，服務時間：平日下午5至9時、假日上午10時至下午9時。每週辦理兩次為原則，每週二、週四晚間7至9時辦理，視家長需求進行調整。同時由社會局及衛生局聘請專業醫師、心理諮商師及律師，家長針對健康醫療、孩童照顧、心理建設、退費及賠償問題進行一對一專業諮詢。

專業諮詢服務固定每週辦理兩次。(照片/新北市教育局提供)

有關毛髮檢驗部分：截至今(13)日上午10時止，有意願毛髮檢測家長35位。有關協助家長求償部分，現階段受害事實雖尚在司法調查中，但市府消保官將協助家長與企業經營者洽談賠補償事宜；並持續聯繫消基會討論提起團體訴訟之可行性。

私幼專案提供專責醫院+綠色通道。(照片/新北市教育局提供)

此外，健康醫療與心理諮詢說明：衛生局安排「市立土城醫院」、「亞東醫院」及「市立聯合醫院」、「部立臺北醫院」專案提供免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，可撥打醫院專線，將由專人與家長確認兒童狀態、提供快速就醫綠色通道，並為兒童申辦免掛號費與診察費相關流程。