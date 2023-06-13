國立臺南大學知識應用暨網路服務研究中心執行國科會計畫，邀請淡江大學、香港大學、香港城市大學、日本大阪公立大學(OMU)、東京都立大學(TMU)等學校共同合作辦理「智慧計算CI沙盒學生學習工作坊」。該活動將於6月16日下午在香港大學舉行，並同時連線南大、淡江大學、日本東京都立大學及日本大阪公立大學等學校，透過實體及線上方式推動科技教育。

國際電機電子工程師學會IEEE智慧計算學會及IEEE R10亞太地區教育委員會，共同合作推廣智慧計算CI中小學學生學習體驗系列活動及課程，於今年3月25日啟動第一次的智慧計算課程體驗工作坊，參加學校包括南大、高雄市左營高中、日本東京都立大學與大阪公立大學，接著，6月10日於南大辦理東光國小學生學習體驗活動，參與學童學習與創意力十足，對於新興科技更是充滿興趣。

南大李健興教授帶領東光國小學童進行智慧科技學習。(照片/臺南大學提供)

南大與香港大學團隊將於6月16日下午在IEEE R10亞太地區香港大學辦理人本智慧CI學習國際學習推廣工作坊，並為今年7月在美國芝加哥及8月在韓國仁川的國際會議智慧計算CI沙盒學習活動提前暖身推廣。為讓世界看見臺灣的科技教育成果，邀請東光國小師生及家長於今年八月共同前往韓國仁川FUZZ-IEEE 2023國際會議，分享參與智慧計算CI學習成果，並擔任國際學習志工。

國立臺南大學教授李健興表示，臺灣團隊包括南大教授李健興師生團隊、國立中山大學教授楊弘敦及國立陽明交通大學教授柯立偉師生團隊，將於今年6月30日出發前往美國芝加哥參加IEEE CEC 2023國際會議，與德國漢諾威大學Alexander Dockhorn教授團隊及美國密蘇里大學Guilherme N. DeSouza教授團隊共同辦理全球智慧計算學生學習沙盒工作坊，期望能夠啟發年輕學生對智慧計算領域在AI時代生活應用認知，以及以人為本的AI創意思考。