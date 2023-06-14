去年底首度舉辦的「WE BATTLE街舞大賽」，史無前例豪擲台幣一百萬元作為首獎獎金，成為街舞好手的圓夢舞台，並獲得眾多專業舞團關注。第二屆「We Battle街舞大賽」即將重磅再起，除延續第一屆的百萬首獎外，前三名總獎金更是高達至一百五十萬元，成為台灣含「金」量最高的街舞競賽。

曾打入上屆決賽且為知名舞團的資深團員就表示：第一屆舉辦時大家還開玩笑討論說，獎金是否為真的，或根本是品牌商內定的活動呢，結果後來發現，除了評審陣容具有公信力外，主辦方和贊助商也都秉持著支持文化發展的初衷舉辦這項活動，賽後大家便覺這是個公信力與技術含金量都很高的一場頂尖賽事。相信在去年的耕耘下，今年肯定會有更多舞團以創新舞風及各類型式的創作傾巢而出。隨著近年街舞文化的崛起，以及霹靂舞列入亞運與2024巴黎奧運的正式競賽項目之際，台灣企業各界更為積極投入資源鼓勵這項綜合藝術、團隊合作與體育展演的活動。上一屆冠軍舞團也表示：「WE BATTLE街舞大賽」的百萬首獎，比其它大型公開競賽首獎高出三、四倍之多，讓優秀獲獎者得到創作與練習上的補貼之餘，也讓舞團獲得資源開發全新演出體現傳承編創的精神，實質為街舞文化挹注了相當有感的能量。本屆初賽報名期間由6月15日起至7月31日止，主辦單位提醒各界街舞好手務必把握報名期程，爭取成為第二屆的首獎得主。

上屆冠軍隊伍MANIAC FAMILY，成為首位拿到百萬獎金的舞團。(照片/樂高渥克公關提供)

「We Battle街舞大賽」為團體排舞形式，限年滿十八歲以上報名。競賽分為初賽與決賽兩階段，初賽採線上報名制，需填寫報名表單並繳交影片連結，初賽報名期間為6月15日至7月31日，團隊影片繳交期限為8月13日，預計共計選出最終二十五支隊伍晉級決賽角逐「百萬首獎」。決賽擬於10月14日在台北松山文創園區文化廣場舉辦，冠軍獎金一百萬元、亞軍三十萬元與季軍二十萬元。