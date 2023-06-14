臺南市教育局首次辦理校際街舞賽事將登場，黃偉哲市長13日與教育局鄭新輝局長召開記者會，宣布「2023臺南市青春舞極限 校際盃街舞大賽」將於8月20、21日在後甲國中舉辦。記者會現場由忠孝國中、新營高中–G.N.N街舞表演揭開序幕，並首映宣傳影片，黃偉哲市長與街舞好手們一起號召從國中至大專的舞林高手共同來「尬舞」，並邀請國小學生來參與街舞體驗營。

黃偉哲市長指出，近年來各式各樣街舞流行文化盛行，從運動型有氧舞蹈、MV熱舞Cover到首次被列為2024年巴黎奧運的競技項目的霹靂舞（Breaking），街舞活動儼然已成為青少年朋友的重要運動項目，臺南市除了在文化中心特別設置街舞練習場地、「十六歲正青春藝術節」辦理一系列嘻哈舞展、饒舌等相關活動外，本次鎖定校園與SFC × Stay Free Crew舞團合作，針對國小至大專院校學生，以校為單位，進行首屆校際街舞大賽，打造青春有勁的校園環境，致力為青少年提供更好的舞台，並期望藉由高額獎金吸引更多熱愛街舞的青年學子一同參與。

新營高中熱舞表演。(照片/臺南市政府提供)

教育局鄭新輝局長強調，街舞項目一直是學校課後社團的熱門項目，許多學生從小就開始接受街舞的訓練，從MV舞蹈開始接觸，然後一路加深難度到Jazz、Breaking、Locking、Poping、 House等不同街舞型態，為了讓街舞項目能夠有更多的表演空間，教育局首次辦理以校為單位的街舞賽事，每隊3至10人，並祭出高額獎金，大專組首獎1萬5千元、高中組1萬元、國中組1萬元；另外結合辦理街舞體驗營，讓國小生也能夠參與本次活動。

教育局表示，近年街舞文化盛行，全市有近50幾所學校辦理街舞社團，本次賽事為了能夠讓賽事專業化，更是聘請4位專業舞蹈教師擔任評審委員，從造型、創意、結構編排、團隊默契與舞蹈技巧等多個面項進行評分，希望吸引愛好街舞運動的青年朋友們共襄盛舉。報名活動日期從6月13日至7月7日，報名請至臺南市教育局網站-公告編號第219146查詢 (https://bulletin.tn.edu.tw/Default.aspx)，宣傳影片https://youtu.be/dSdVTyIOPhk。