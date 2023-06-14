2023年全國商業管理與創新研討會暨競賽日前圓滿落幕，龍華科技大學企業管理系師生表現優異，李維鈞老師指導越籍生阮金智，以《臺籍與越籍學生學習動機、學習態度與學習成效之研究- 以桃園某私立科技大學為例》榮獲最佳論文；企業管理系師生團隊另獲得10篇佳作論文，展現優異的學術研究能力。

由龍華科大企管系主辦的全國商業管理與創新研討會暨競賽，從2001年起透過每年論文研討，促使商業及管理相關領域之學者專家能齊聚一堂，互相交流研究成果與心得，期能從學術交流進一步促進產學合作，在臺灣產業轉型升級之際，以智慧營運管理思維，打造產業新風貌，擴大商管學界的社會影響力。

每年論文研討，促使商管理相關領域學者專家齊聚一堂，互相交流研究成果。(照片/龍華科大提供)

今年度研討會投稿踴躍，報名參與學者來自國內各大專校院超過六所學校系所的百餘位教授與學生，共評選出三篇最佳論文、十二篇佳作論文。為迎接後疫情時代之加速發展趨勢，研討會採現場實體發表方式，並發行論文摘要集，同時將摘要置於網路上供社會各界閱覽。

研討會投稿踴躍，共評選出三篇最佳論文、十二篇佳作論文。(照片/龍華科大提供)

企管系李維鈞老師指導越生阮金智，以《臺籍與越籍學生學習動機、學習態度與學習成效之研究－以桃園某私立科技大學為例》榮獲最佳論文；李維鈞老師另指導越生阮蘭英論文《臺灣與越南消費者之服務品質、顧客滿意度及顧客忠誠度關係探討－以中華電信公司為例》、武氏小幸論文《臺灣與越南外送平台服務品質屬性探討》及高氏翠論文《影響外籍學生留台工作意願之因素探討》，亦獲得佳作論文。

龍華科大企管系主辦全國商管與創新研討會暨競賽，期能從學術交流促進產學合作。(照片/龍華科大提供)

而企管系朱志忠老師指導學生楊先國、方以晨、甘彥君、林宜慶、劉育成及鄭智遠論文《迷因圖廣告訴求、網路廣告效果與從眾行為對觀看動機之影響－以韓劇為例》；學生廖頂志、詹惠軒論文《消防人員申請回鄉服務影響因素之探討》；學生黃瓊瑤、陳守慧論文《從消費者使用塑膠貨幣與行動支付之態度探討我國無現金社會發展》；學生吳有世、陳珮婷、張子芸、陳宣亭、巫昀倢、方志忠及廖偉君論文《遠距教學與學習成效之探討》；學生阮氏碧恒、柳名育、游皓宇、賴映慈、唐育誠及廖智翔論文《迷因圖對時事關注程度的影響效果—以大學生為例》，均獲得佳作論文。

另外，同系卓建道老師指導學生馮慧金、江淑鷹、鍾名芸、廖婉伶、賴承佑及阮氏霜論文《消費者情緒購買行為之影響－以音樂為調節變數》，以及黃聖茹老師指導學生陳冠傑、林承硯、李睿哲、陳子豪、蕭皓良及陳柏鈞論文《行動餐車消費意願之研究》，同樣獲得佳作論文肯定。